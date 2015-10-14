یک کاندیدای مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بابادی وند، مدیر تیم های ملی تنیس روی میز یکی از کاندیداهایی بود که آذرماه سال گذشته و طی مهلت تعیین شده برای ثبت نام از کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز، برای شرکت در این مجمع اعلام آمادگی رسمی کرد اما وی حالا از شرکت در این انتخابات کناره گیری کرده است. این در حالی است که بعد از گذشت حدود یک سال از انجام ثبت نام کاندیداها، هنوز زمان برگزاری مجمع انتخاباتی تنیس روی میز مشخص نشده است.

علاوه بر بابادی وند ۱۷ نفر دیگر سال گذشته برای شرکت در مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز کاندیدا شدند اما به جز وی هیچ یک از آنها کناره گیری نکرده اند.

به گزارش مهر، فدراسیون تنیس روی میز از ۴ اسفندماه سال گذشته توسط احمد سعادتمند به عنوان سرپرست، مدیریت می شود. البته دوره قانونی و ۶ ماهه سعادتمند در این فدراسیون شهریورماه تمام شد اما بنا به نظر وزارت ورزش و جوانان، دوره سرپرستی وی تمدید شد.

بعد از گذشت حدود یک سال از ثبت نام کاندیداها و گذشت هفت ماه از تغییر مدیریت فدراسیون، هنوز زمان برگزاری مجمع انتخاباتی تنیس روی میز مشخص نشده است. البته نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان روز یکشنبه اعلام کرد که مجمع انتخاباتی تمام فدراسیون هایی که در نوبت برگزاری هستند تا پایان سال برگزار خواهد شد.