غلامحسین حسینی به خبرنگار مهر گفت: شاید این تاریخ شفاهی به صورت کتاب منتشر شود و شاید یکی از اتاق‌های هتل را به عنوان یکی از اولین هتل‌های ۵ ستاره ایران به موزه تبدیل کنیم و یا اینکه جایگاهی در هتل تعریف کرده و تمام این اتفاقات را در آنجا معرفی کنیم. اینکه خروجی این تاریخ شفاهی چگونه باشد باید مورد بررسی قرار گیرد ولی فکر می‌کنم کار تدوین تاریخ شفاهی هتل تا قبل از عید سال ۹۵ آماده شود.

وی درباره اینکه هتل لاله یکی از قدیمی ترین هتلهای تهران است که اکنون فرسوده شده گفت: هتل لاله به بازسازی زیادی احتیاج دارد. نما و محوطه بازسازی و از حالت ساختمان متعلق به جنگ جهانی خارج شد! بازسازی داخلی که مهمترین بخش است، هزینه بر خواهد بود. درصدد هستیم که اگر بتوانیم بازسازی فضای داخلی را هم انجام دهیم. در میان هتلهای شرکت توسعه گردشگری، هتل لاله در اولویت بازسازی قرار دارد چون ۱۹ سال از آخرین بازسازی هتل می گذرد.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری درباره ساخت بال غربی هتل لاله تهران نیز گفت: این بخش از هتل یک برج ۲۲ طبقه است که در کنار هتل ساخته می شود. طرح این بخش از هتل داده شده و اینکه چه زمانی تصویب شود را نمی دانیم. شاید یکی دو سال طول بکشد اکنون مکاتبات ما با شهرداری انجام شده است و آماده ایم آن را به کمیسیون ماده ۵ بفرستیم. با ساخت بال غربی ۳۷۰ اتاق به ظرفیت هتل اضافه می شود که البته ۵ طبقه از آن تجاری است.

حسینی گفت: باید سایر ارگانها مانند شهرداری برای هتلسازی در تهران کمک کنند. چون در غیر این صورت ساخت هتل توجیه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل است که از چند سال پیش عوارض ساخت هتل برداشته شده است. اکنون باید ببنیم برای ساخت بال غربی هتل لاله با شهرداری تهران به چه نتیجه ای می رسیم.