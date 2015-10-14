به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه مراسم تحلیف قضات در جمع خبرنگاران گفت: مردم ما مسلمان و شیعه هستند و نسبت به عزاداری امام حسین(ع) حساسیت خاصی دارند که باید به نحو احسن انجام شود. با این حال باید همگی قوانین را رعایت کرده و نظم و انضباط در هیئت‌ها را در دستور کار قرار دهند و در این خصوص توجه به توصیه مقامات و مسئولان نیروی انتظامی از سوی هیئت‌ها لازم است.

وی همچنین در مورد موضوع جذب قضات در قوه قضاییه گفت: ما تا پایان برنامه پنجم توسعه چهار هزار قاضی را جذب می‌کنیم اما در این مدت افرادی هم بازنشسته می‌شوند که در این خصوص نیازمند جذب بیشتر قضات هستیم.