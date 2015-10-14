جلوگیری از تخریب مراتع در اولویت منابع طبیعی شهرستان ملارد

سید علی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بطور طبیعی مراتع یکی از منابع قابل توجه در جوامع روستایی محسوب می شود که تخریب و نابودی آن صدمات و عوارض جبران ناپذیری را در حوزه های زیست محیطی ایجاد می کند.

وی افزود: حفظ و نگهداری از مراتع، اصلی ضروری و حائز اهمیت است که جلوگیری از نابودی آن مستلزم راهکارها و الزامات خاص به خود است.

عظیمی گفت:آموزش، فرهنگ سازی و توانمند سازی خانوارهای روستایی نقشی سازنده در تحقق این امر خطیر ایفا می کند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان ملارد عنوان کرد: بخشی از تخریب و نابودی مراتع ناشی از چراهای بی رویه دام ها و استفاده از آن برای سوخت و تولید انرژی از سوی روستائیان است که با آموزش ها و فرهنگ سازی انجام شده در طول سال های گذشته به موفقیت های مطلوبی در این عرصه نائل شدیم.

وی افزود: از آنجا که دام یکی از مولفه های اساسی در تامین درآمد و معیشت روستانشینان این شهرستان محسوب می شود، سعی شده تا با توانمندسازی خانوارهای روستایی در مشاغل خانگی همچون قالیبافی، پخت نان، صنایع دستی و...امکان فعالیت های جایگزین را برای روستائیان فراهم کنیم.

عظیمی یادآور شد:با جذب و بکارگیری نیروهای مورد نیاز برای اجرای پروژه های منابع طبیعی وآبخیزداری ازافراد بومی جوامع روستایی و پرهیز از بکارگیری پیمانکارانی که خارج از حوزه های روستایی فعالیت می کنند، تلاش می شود انگیزه ماندگاری در روستاها با فراهم کردن فرصت های شغلی هرجه بیشتر، افزایش یابد و این امر در حفظ مراتع نیز موثر است.