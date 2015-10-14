به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد با حلول ماه محرم و ایام شهادت سیدالشهدا (ع) برای اعتلای فعالیت‌های آیینی دانشجویی و ترویج فرهنگ عاشورایی برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده و به صورت بخشنامه‌ای به واحدهای این دانشگاه ابلاغ کرده است.

این معاونت حمایت‌هایی برای ارتقا و گسترش عملکرد هیات‌های مذهبی دانشگاهی در ماه‌های محرم و صفر در نظر گرفته است.

از جمله برنامه‌های فرهنگی دانشگاه آزاد برای ماه محرم می‌توان به برگزاری مراسم آیینی عزاداری با حفظ محتوای اصیل فرهنگ عاشورایی و پرهیز از تحریفات و بدعت‌های دور از شان فلسفه عاشورا در محیط دانشگاهی اشاره کرد.

این فعالیت‌ها در قالب عزاداری، روضه خوانی، مرثیه سرایی با محوریت مساجد و نمازخانه‌های دانشگاه‌ها، نمایش‌های آیینی همچون تعزیه خوانی و تئاتر، اکران و نمایش فیلم‌های عاشورایی، شعر خوانی و مقتل خوانی به‌ویژه محتشم خوانی اجرا می‌شود.

همچنین جلسات سخنرانی با موضوعات تبیین اثرات تاریخی و اجتماعی حادثه عاشورا، تبیین آثار مذهب حادثه عاشورا، تحلیل آثار سیاسی عاشورا و بررسی نقش قیام عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی توسط دانشگاهیان در این ماه برگزار می‌شود.

مسابقات دانشجویی نیز با هدف افزایش مطالعه و پژوهش در موضوع عاشورا با محوریت کتب مرتبط با این فاجعه از جلمه «اشک باید رازدار باشد» و «درس‌های عاشورا» از مقام معظم رهبری، «حماسه حسینی» از استاد شهید مرتضی مطهری و «حسین وارث آدم» از دکتر علی شریعتی برگزار خواهد شد.

سوگواره شعر دانشجویی عاشورا، برنامه‌های فرهنگی و هنری مانند نمایشگاه‌های عکس، پوستر، نقاشی و گرافیک با موضوعات و مناسک عاشورایی، فرهنگ عاشورایی، تاثیر عاشورا بر دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد است.

همچنین دانشگاه آزاد در پایان ماه محرم از برگزیدگان فعالیت‌‌های فرهنگی مذهبی طی مراسمی با همکاری واحد یادگار امام (ره) تجلیل می‌کند.