به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شصت و پنجم کمیسیون ایمنی راهها با دستور کار بررسی آمار سوانح رانندگی، بررسی برنامه مراسم تجليل از دستاندركاران ايمنی حملونقل، خطمشی انتخاب حفاظهای ايمنی میانی در راههای برونشهری و خلاصه عملكرد كميسيون ايمنی راههای كشور در ۶ ماه نخست امسال برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از آمار سوانح رانندگی ارائه شد که بر اساس آن، متوفيان تصادفات رانندگی در ۶ ماهه نخست سال جاری در کل کشور ۷ هزار و ۲۸۹ نفر است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۷ هزار و ۴۶۰ نفر بود. آمار مذکور حاکی از کاهش ۲.۳ درصدی متوفيان تصادفات در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته دارد.
از ۷ هزار و ۲۸۹ جانباخته تصادفات رانندگی در ۶ ماهه نخست امسال، هزار و ۹۵۹ نفر در محورهای درون شهری، ۴ هزار و ۷۵۴ نفر در محورهای برون شهری، ۵۵۲ نفر در محورهای روستایی و ۲۴ نفر نیز که منطقه جانباختن آنها نامعلوم است جان خود را از دست دادند.
خطمشی استفاده از حفاظهای ایمنی میانی در راههای برونشهری(آزادراهها و بزرگراهها) از دیگر دستورکارهای کمیسیون ایمنی راهها بود که توسط دبیرخانه گزارشی در این خصوص ارائه شد که با نظر امینی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیسیون ایمنی راهها مقرر شد به منظور بررسی جامعتر، بار مالی طرح و رفع ابهامات مربوطه در خصوص نحوه تامين منابع مالي طرح مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گیرد.
همچنین در این جلسه هرمز ذاکری معاون دفتر ایمنی حمل و نقل ضمن ارائه گزارشی از خلاصه عملکرد کمیسیون ایمنی راهها در ۶ ماه نخست امسال گفت: در سال جاری ۶ جلسه کمیسیون ایمنی راهها تشکیل شد. همچنين كارگروههای تخصصي شامل ویژه كمیسیون، كارگروه مهندسی ایمنی راه، كارگروه ناوگان، كارگروه اعمال مقررات و عملیات ترافیكی، فرهنگ و امور اجتماعی نيز فعاليتهای مستمری در اين مدت داشتهاند.
به گفته ذاکری، فعالسازی سامانه ثبت سوانح حملونقل، دستورعمل نحوه شناسایی و اولویتبندی نقاط پرتصادف راهها، آشكارسازی وسایل نقلیه سنگین باری، انتشار گزارش ملی وضعیت ایمنی رانندگی در كشور، ساماندهی سامانه كنترل برخط معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین، برنامه اجرایی ارتقای ایمنی راه و حضور آقای بلیس از كارشناسن ارشد بانك جهاني در حوزه مديريت ايمني راهها در ایران و ارایه پیشنهاد طرح تعدیل جریمههای تخلفات رانندگی به هیئت دولت را از اهم مصوبات به اجراء درآمده کمیسیون ایمنی راهها در سال جاری عنوان کرد.
معاون دفتر ایمنی حمل و نقل از ۶ مصوبه در دست اقدام کمیسیون ایمنی راهها خبر داد و گفت: بررسی تصادفات و برنامههای ارتقای ایمنی كاربران آسیبپذیر(موتورسیكلتسواران- عابران پیاده- وانتبار)، بررسی طرح تغییر سرعت مجاز وسایل نقلیه سنگین در شبكه راهها، مدیریت ترافیك در ساعات اوج و بویژه در گلوگاههای شبكه راههای كشور، سامانه یكپارچه معاینه فنی وسایل نقلیه، انتخاب فعالان برتر ایمنی و برگزاری هفته ایمنی سال ۱۳۹۴ مصوباتی هستند که توسط این کمیسیون و كارگروههاي تخصصي در دست انجام هستند.
وی اجرای ۶ مصوبه طرح اورژانس ملی، طرح نصب حفاظهای ایمنی وسایل نقلیه سنگین، دستورالعمل مدیریت صحنه تصادفات رانندگی، بازنگری نظارت فنی ناوگان سنگین در پایانهها، تهیه برنامه جامع آموزش و صدور صلاحیت رانندگی رانندگان حرفهای ناوگان عمومی و بررسی قاچاق انسان و تصادفات افغانیها را نیازمند پیگیری و حمایت بیشتر از جانب اعضاي كميسيون ايمني و همچنين دولت عنوان کرد.
نظر شما