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۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰

«حسین سیدالشهدا(ع)» ویژه برنامه عاشورایی شبکه افق شد

«حسین سیدالشهدا(ع)» ویژه برنامه عاشورایی شبکه افق شد

مجموعه «حسین سیدالشهدا(ع)» به مناسبت ایام محرم و صفر از شبکه افق پخش می شود که در آن گفتگوهایی از کارشناسان و پژوهشگران ایرانی و بین المللی درباره واقعه کربلا ارایه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه افق همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و صفر ویژه برنامه های مناسبتی متنوعی را در نظر گرفته است که یکی از آنها مجموعه «حسین سید الشهدا(ع)» است.

این مجموعه به گفتگو با کارشناسان و اساتید دانشگاهی و حوزوی در ارتباط با قیام حسینی اختصاص دارد و در بخش هایی از آن تصاویر گرافیکی از کربلای معلی و همچنین حوادث دوران صدر اسلام و سال ۶۱ هجری به نمایش در می آید.

در نخستین قسمت از مجموعه «حسین سید الشهدا(ع)» حجج اسلام طائب و جاودان از اساتید اخلاق حوزه علمیه، شیخ خالد الملا اسلام شناس و پژوهشگر عراقی، لزلی هزلتون نویسنده و روانشناس و دیگر کارشناسان در مورد واقعه کربلا و اهداف امام حسین(ع) برای قیام علیه یزید و حکومت بنی امیه سخن می گویند.

سید رائد امیری تهرانی کارگردانی این مجموعه مستند را بر عهده دارد و در ساخت آن از منابعی چون «موسوعه کلمات امام حسین(ع)»، «درس های عاشورا»، «تاملی در نهضت عاشورا»، «مقتل جامع سید الشهدا(ع)» و «فرهنگ عاشورا» بهره گرفته شده است.

«حسین سید الشهدا(ع)» در ۱۱ قسمت برای پخش از شبکه افق آماده شده و نخستین قسمت آن چهارشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن می رود.

کد مطلب 2940524
عطیه موذن

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