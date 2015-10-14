ارائه کارت ملی برای شرکت در انتخابات مجلس الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با اصلاح ماده ۱۰ این قانون، استفاده از کارت ملی را علاوه بر شناسنامه برای حضور در انتخابات و ارائه رای ضروری اعلام کردند.

براساس این مصوبه در هر مرحله انتخابات هر شخص واجد شرایط فقط می تواند یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی رای دهد.

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان تبصره ۶، مقرر کردند در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رای از رای دهندگان احراز عدم ثبت رای در سامانه انتخاباتی پیش از مراجعه فرد به حوزه انتخابیه است و در این خصوص عدم درج مهر در شناسنامه ملاک نیست.