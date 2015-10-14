جدایی من از استقلال شایعه است/ به دنبال برد در زمین پدیده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، سجاد شهباززاده درباره آخرین وضعیت تیمش پیش از دیدار با پدیده، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تمام تلاش بازیکنان و کادر فنی استقلال این است که در شروع لیگ بتوانیم روند خوب خودمان را حفظ کنیم. تعطیلات زیاد باعث می‌شود کار ما سخت شود اما با تمریناتی که انجام دادیم همه چیز خوب پیش می‌رود و برای بازی سخت روز جمعه آماده هستیم.

وی درباره دیدار روز جمعه این تیم برابر پدیده اضافه کرد: کادرفنی تیم ما پدیده را کاملا آنالیز کرده و از نقاط ضعف و قوت این تیم آگاهی کامل دارند. می‌دانیم بازی سختی برابر این تیم خارج از خانه خواهیم داشت اما ما تیم خوبی هستیم و می‌خواهیم با ارائه بهترین بازی خودمان برنده به تهران بازگردیم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران که این روزها شایعاتی مبنی بر جدایی‌اش از استقلال مطرح شده است، در این باره بیان کرد: واقعا نمی‌دانم چنین اخباری چگونه مطرح شده است در حالی که من در جریان آن نیستم. من واقعا نمی‌دانم این موضوع که به دلیل مشکلات مالی قصد جدایی از استقلال را دارم از کجا آب می‌خورد؟

شهباززاده درباره چشم انداز این تیم در ادامه این فصل گفت: ما در لیگ شروع خوبی داشتیم و همه تلاش‌مان این است که در بازی‌های سخت نیز بتوانیم صدرنشینی را حفظ کنیم. من و دیگر بازیکنان با وجود همه کم و کاستی‌هایی که هواداران به خوبی از وجود آنها آگاه هستند برای موفقیت تیم تمرین می‌کنیم و در تلاشیم در طول فصل از تجربه‌های کادر فنی قوی که در اختیار داریم نیز به خوبی استفاده کنیم.