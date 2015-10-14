۱۳۰۰روحانی دهه اول محرم به مناطق مختلف لرستان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا غلامی صبح چهارشنبه در همايش طلايه داران تبليغ يا اشاره به اينكه هزار و ۸۰۰ مسجد در ايام محرم آماده اجرای برنامه های تبليغی و مذهبی هستند، گفت: مسجد محوري بايد اساس اجرای برنامه های ماه محرم باشد.

وی با بيان اينكه برنامه های تبليغی و مذهبی ايام محرم در هزار و ۲۰۰ منطقه، شهر و روستا اجرا می شوند، تصريح كرد: تعداد هزار و ۳۰۰ روحانی مبلغ در ايام دهه اول محرم به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبليغات اسلامی لرستان با اشاره به اينكه تعداد ۶۳۴ روحانی معمم ساكن و بومی در لرستان وجود دارد، اظهار داشت: همچنين تعداد ۹۱ مبلغ مستقر و پاره وقت در استان فعاليت می كنند.

حجت الاسلام غلامی يادآور شد: تعدادی از روحانيون نيز اعزامی از دفتر تبليغات حوزه علميه قم، سازمان اوقاف امور خيريه و گروه های جهادی هستند.

وی با بيان اينكه مردم لرستان علاقمند و محب اهل بيت(ع) هستند و از حضور روحانيون برای تبليغ معارف اهل بيت(ع) استقبال می كنند، افزود: زمينه حضور بی دغدغه و اعزام شايسته روحانيون به مناطق مختلف استان فراهم شده و امروز هزار و ۳۰۰ روحانی براي تبليغ در ماه محرم اعزام می شوند.