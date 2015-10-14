به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، رضا خسروی نماینده مردم سمنان در ابتدای صحبت‌هایش در مخالفت با بندی از این طرح، با انتقاد به نحوه مدیریت جلسه روز گذشته، گفت: دیروز در جلسه دموکراسی را ذبح کردیم و اجازه ندادیم دموکراسی در مجلس اجرا شود.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت مجلس در جلسه بررسی طرح برجام، گفت: شاید عجله ما در بررسی این طرح موجب شد نتوانیم آن‌طور که مد نظر بود، جلوی نفوذ را بگیریم.

وی گفت: رئیس مجلس، برجام را سزارین کرد و طرح برجام ناقص متولد شد.

در ادامه کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر نیز در ابتدای دفاعیاتش از بندی از این طرح با انتقاد به نحوه مدیریت مجلس در بررسی طرح برجام، گفت: ای کاش روز گذشته هیات رئیسه به ما می‌گفت که قصد دارد ظرف 15 دقیقه برای مساله‌‌ای که قرار است 10 تا 20 سال مسیر سیاست خارجی ما را تعیین کند، تصمیم‌گیری کند؛ این همه پیشنهاد تنظیم نمی‌کردیم.

حمید رسایی نماینده مردم تهران نیز در جریان موافقتش با بندی از این طرح خطاب به ابوترابی گفت: آقای ابوترابی شما اخلاق‌مدارانه مجلس را مدیریت می‌کنید و از نمایندگان درخواست می‌کنید تا از پیشنهاداتشان برای بررسی سریع‌تر طرح صرف‌نظر کنند اما دیروز مهمترین موضوع سیاست خارجی کشور با مدت زمان یک ربع بررسی شد.