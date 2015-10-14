اسامی واحدهای نمونه استاندارد فارس اعلام شد

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شرکت فراسان، سیمان داراب، سیمان سفید نی ریز، دستمال کاغذی رعنا، رنگ بکتاش و تولید قیر پاسارگاد شش واحدی تولیدی فارس هستند که توانستند به عنوان واحدهای نمونه استاندارد انتخاب شوند.

وی اظهار داشت: این ۶ واحد به عنوان واحدهای نمونه استاندارد فارس در سطح ملی معرفی شده اند ولی هنوز مشخص نیست که آیا هیچ یک از این موارد در سطح کشوری نیز حائز واحد نمونه استاندارد شده باشند.

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به اینکه در مراسم روز جهانی استاندارد که روز پنج شنبه در شیراز برگزار می شود از این واحدها تقدیر به عمل می آید، افزود: امسال شرایط انتخاب واحدهای تولیدی نمونه متفاوت از سال های گذشته بود و فقط واحدهای موفق می توانستند موفق شوند که در طول سال گذشته هیچ مورد عدم انطباق با استاندارد در محصولات آن ها وجود نداشته است.

رهنما افزود: چنین شرطی برای اولین بار در انتخاب واحدهای نمونه استاندارد لحاظ شد.

وی بیان کرد: هفت نفر از استان فارس به عنوان مسئولان کنترل کیفیت نمونه در سطح ملی معرفی شدند که یک نفر از آن ها موفق شد در رده مسئولان کنترل کیفیت نمونه کشوری قرار بگیرد.