محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۸.۵ میلیون هکتار از عرصه های استان به عنوان مراتع ثبت شده که چهار هزار و ۲۰۰ هکتار عرف مرتعی را در برمی گیرد که تعداد ۶۳ هزار نفر دام دار از آن بهره برداری می کنند.

وی گفت: تعداد دام مجازی که می تواند در مراتع فارس چرا کند دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد دامی بوده و این در حالی است که در حال حاضر حدود هشت میلیون دام از این مراتع استفاده می کنند.

رئیس اداره امور مراتع منابع طبیعی فارس افزود: یعنی بیش از ۲.۵ تا سه برابر ظرفیت های مراتع استان در آن ها چرا انجام می شود، البته این فقط مربوط به فارس نیست و در کل کشور نیز سه برابر ظرفیت مراتع دام های مجاز و غیرمجاز چرا می کنند.

صالحی با بیان اینکه وجود دام اضافه بر مراتع باعث وارد آورد لطمات جبران ناپذیر به پوشش گیاهی آن ها می شود، اظهار کرد: حد برداشت از مراتع فقط تا ۵۰ درصد پوشش گیاهی آن هاست ولی وقتی برداشت از این مقدار بیشتر شود، روند پوشش گیاهی به سمت شرایط نامطلوب و رو به نابودی می رود.

وی با اشاره به اینکه طی یک روند قانونی با چرای غیرمجاز دام ها در مراتع برخورد می شود، گفت: برای هر فرد دام دار خطاکار پرونده تشکیل شده و وی به ازای وارد کردن هر راس دام غیرمجاز به مراتع ۹۰ هزار تومان جریمه می شود.

رئیس اداره امور مراتع منابع طبیعی فارس با اشاره به اجرای طرح مرتع داری در سطرح ۲.۵ میلیون هکتار از عرصه های استان، گفت: یکی از نقاط مثبت طرح مرتع داری آن است که به ترمیم پوشش گیاهی مراتع و حفظ تعادل دام و مرتع کمک می کند.

صالحی تصریح کرد: مشکل عمده ما در خصوص مراتع کمبود اعتبارات و ضعیف بودن تسهیلات بانکی در این زمینه است که اگر شرایط تزریق تسهیلات فراهم شود، کمک بزرگی خواهد بود.