به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوومیدانی، مجید کیهانی در تماس تلفنی با شهرام شهبازی داور بین‌المللی دوومیدانی، موفقیت اخیر وی و قضاوتش در فینال دو ۱۰۰ متر مسابقات ارتش‌های جهان را تبریک گفت.

در این تماس تلفنی رئیس فدراسیون دوومیدانی ابراز امیدواری کرد که شهبازی همچون گذشته مسیر پیشرفت را ادامه دهد تا جایی که در آینده‌ای نزدیک، خانواده دوومیدانی شاهد حضور وی در فینال رقابتهای المپیک و جهانی باشد.

در پایان این گفتگو، رئیس فدراسیون دوومیدانی از آمادگی فدراسیون برای همکاری‌های بیشتر با این داور بین‌المللی خبر داد.

شهرام شهبازی داور بین‌المللی دوومیدانی ایران در ششمین دوره رقابتهای المپیک ارتش‌های جهان در ماده دوی ۱۰۰ متر قضاوت کرد. این داور با تجریه ایران، پیش از این نیز با دعوت از سوی کنفدراسیون آسیا، در رقابتهای قهرمانی آسیا که خرداد ماه سال جاری برگزار شده بود، قضاوت فینال دو ۱۰۰ متر را برعهده داشت.