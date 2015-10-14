تاریخ درباره جلسه دیروز مجلس قضاوت خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش در جلسه علنی امروز مجلس و در نطق میان دستور با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و فاجعه منا و نیز شهادت سردار رشید اسلام شهید حسین همدانی، به تصویب طرح تائید برجام در جلسه علنی روز قبل مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: دیروز روز خوبی برای مجلس شورای اسلامی نبود؛ مهمترین طرح سیاست خارجی و امنیت ملی کشور در عرض ۱۵ دقیقه تعیین تکلیف شد. طرحی که در برخی موضوعات ایران را تا ابد متعهد میکند.
وی افزود: موافقان برجام قائلند فرصتهای آن بیش از تهدیدهایش است و نیز منتقدان برعکس این موضوع را قائلند و این نشان میدهد که برجام چه از نظر فرصتها و چه از نظر تهدیدها ارزش وقت گذاشتن و شنیدن صداهای متفاوت را دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نتیجه ۲۲ ماه مذاکره را نباید در ۱۵ دقیقه درباره حداکثرسازی فرصتها و حداقلسازی تهدیدها مورد بررسی قرار داد و برای آن وقت گذاشت؛ مجلسی که برای این موضوع یک کمیسیون ویژه تشکیل داد و همه اعضای آن دلسوزانه در ۴۰ روز و در دو شیفت بر روی آن وقت گذاشتهاند، این طرح را حتی به عنوان کمیسیون فرعی نیز به کمیسیون برجام ارجاع نداد.
بذرپاش تصریح کرد: در چنین شرایطی آیا مجلس طرحی کارشناسی تصویب کرده است!؟ و یا اصول ۶۵ و ۶۶ قانون اساسی را که اهمیت آییننامه داخلی را متذکر شده است، نقض کردهایم؟ تاریخ در این باره قضاوت خواهد کرد.
کاسب تحریم آنهایی هستند که در اوج تحریم ملت ایران مجوز صرافی گرفتند
وی با اشاره به واژه «کاسب تحریم» به عنوان کلید واژه محبوب رئیسجمهور، اظهار داشت: کاسبان تحریم بیشترین واژه مصرف شده در ادبیات سیاسی ایشان است؛ حال پیشنهاد من این است که صدا و سیما به منزل منتقدین برود و از منزل آنها و املاک و ویلا و خودروهایی که دارند، مستندی تهیه کند و سپس به منزل کسانی هم برود که این واژه را زیاد استفاده میکنند و از املاک آنها نیز ثبت تصویر کند، آن وقت حجم کاسبی افراد کاملاً برای مردم روشن و واضح میشود و راستیآزمایی آن نیز بر عهده قوه قضاییه است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاسب تحریم آنهایی هستند که با استفاده از موضوع تحریمها و قول رفع آنها از مردم رای گرفتند. کاسب تحریم آنهایی هستند که عملکرد ضعیف خود را پشت تحریمها پنهان میکنند و پاسخگوی عملکرد ضعیف خود نیستند.
بذرپاش گفت: کاسب تحریم آنهایی هستند که به فکر مردم نیستند؛ تا جایی که به گفته چهار وزیر دولت ۱۸۸هزار میلیارد تومان ارزش بورس کاهش یافته و روزی ۳۵۰ میلیارد تومان داراییهای مردم در بورس از بین رفت.
وی ادامه داد: کاسب تحریم آنهایی هستند که در گذشته میگفتند ۲۰ درصد مشکلات ناشی از تحریم است و ۸۰ درصد مشکلات، مدیریتی است؛ حالا آن نسبت را کاملاً وارونه مطرح میکنند. ای کاش به اندازهای که سخنان منتقدان را به باد نیش و طعنه میگیرید، در مقابل رژیم سعودی نیز که به ملت ایران ظلم روا داشته و ملتهای منطقه را به خاک و خون کشیده است، اینگونه رفتار میکردید.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کاسب تحریم آنهایی هستند که در اوج تحریم ملت ایران مجوز صرافی گرفتند و از این محل عایدی بسیاری نصیبشان شد، حال شریک شرکت نفتی «هالی ور تن» مدعی زیان علیه منافع ملت ایران شده است!؟.
بذرپاش با بیان اینکه ملت ایران، کاسبان تحریم را خوب میشناسد، گفت: آن زمان که به رئیسجمهور سابق اعتراض کردند که چرا از خاوری استفاده میکنید، این روزها را میدیدند. خاوری در مرحله دوم انتخابات سال ۸۴ اطلاعیه دفاع از آقای هاشمی را صادر کرد و حال به کانادا گریخته است؛ اعتراض آن موقع به دولت وقت از این جهت بود.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت به کمتر از نصف در سایه دیپماسی ضعیف انرژی این دولت، تصریح کرد: یک حساب سرانگشتی نشان میدهد روزانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای کشور از بین رفته است و جالبتر آن است که به آن افتخار میکنند و میگویند اقتصاد را از اتکا به نفت خارج کردهایم! و گذشته را بازخواست میکنند که چرا قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بوده است، اما سئوال این است که چرا هر موقع بر سر کار میآیند، قیمت نفت اینگونه میشود؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت ارز مبادلهای با هدف افزایش درآمدهای دولت در حال گران شدن است و باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد، ادامه داد: رشد معوقات بانکی به بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش هزینههای بنگاههای مالی و نیز افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی به ۸۳۰ هزار میلیارد تومان در طی دو سال وضعیت خوبی از اقتصاد را نشان نمیدهد.
گزینه مطلوب کسانی که نیروهای مومن را افراطی میخوانند، «ابوموسی اشعری» است
بذرپاش اظهار داشت: سخن آخر من با نیروهای انقلابی است؛ به آنها عرض میکنم رشادت و دلسوزی شما برای این مردم و این سرزمین را تحسین میکنم و اگر بخواهیم ملیگرایی را نام ببریم، از شما بهتر سراغ نخواهیم داشت. شما نخبگان ملی این کشور هستید و دلتان برای آسایش و آرامش و امنیت و فرهنگ این ملت میتپد، عیبی ندارد که شما را افراطی بخوانند، تاریخ همیشه اینگونه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مگر صحابه امیرالمومنین(ع) مانند عمار، میثم، مقداد، سلمان و مالکاشتر نخعی را افراطی نمیخواندند!؟ گزینه مطلوب اینها ابوموسی اشعری است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنها مگر خمینی کبیر را افراطی نمیخواندند؟ حال نظاره کنید و ببینید در تاریخ کدامها ماندگار شدهاند. اینها همانطور که رهبری فرمودند تاریخ ائمه را نیز آنطور که میخواهند تحلیل میکنند.
بذرپاش تصریح کرد: مگر خیلی از رزمندگان، جانبازان و شهدا را افراطی نمیدانستند و خود را ملیگرا؟ اما نمیدانند چرا در زمان دفاع از سرزمین که شرط اول ملیگرایی است، احساس تکلیف کردند و برای درس خواندن به آمریکا و اروپا رفتند؛ پس خواهشا از ملیگرایی حرفی نزنید که به قوارهتان نمیآید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا سایه رهبری بر سر ماست، این کشور امن، امان و مطمئن است.
