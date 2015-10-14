به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان ظهر چهارشنبه در دومین همایش ملی شهر الکترونیک که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شد، افزود: شهرهمدان به عنوان پایلوت شهر سبز پایدار کشور انتخاب شده که در این راستا باید زیرساخت‌های متناسب فراهم شود.

وی یکی از زیر ساخت‌های مهم برای شهر سبز پایدار را زیر ساخت های الکترونیکی برای شهر عنوان کرد و اظهارداشت: از مهمترین مزایای الکترونیکی بودن شهر صرفه‌جویی در زمان، حفظ محیط زیست و پویا کردن اقتصاد مردم شهر است.

سخنگوی شورای شهر همدان با بیان اینکه شهر همدان دارای وسعت ۱۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت ۶۰۰ هزار نفر است، عنوان کرد: هم اکنون در این شهر ۱۵۰دستگاه وسیله نقلیه شهری با دو هزار پرسنل شهرداری فعالیت می کنند.

شورای اسلامی شهر همدان سعی در کوچک کردن بدنه شهرداری دارد

کامران گردان با تاکید بر اینکه شورای اسلامی شهر همدان سعی در کوچک کردن بدنه شهرداری دارد، بیان داشت: متاسفانه تاکنون در این زمینه موفقیتی حاصل نشده که امیدواریم این همایش‌ها با ارائه راهکارهای مناسب بتوانند مقدمه‌ای برای الکترونیکی کردن شهر و کوچک کردن بدنه شهرداری باشند.

وی ادامه داد: در صورتی که نتایج این همایش کاربردی و قابلیت عملیاتی داشته باشد شورای شهر آمادگی بهره‌برداری از مقالات را دارد و در این راستا اعتباری در بودجه ۹۵ در نظر خواهد گرفت.

سخنگوی شورای شهر همدان با بیان اینکه اگر بتوانیم در امر الکترونیکی کردن شهر موفق باشیم، می توانیم بودجه‌هایی را از سازمان ملل و سازمان یونسکو دریافت کنیم، گفت: متاسفانه تاکنون به دلیل نبود زیرساخت‌هایی همچون الکترونیکی بودن شهر، موفق به دریافت این گونه اعتبارات نشده ایم.

کامران گردان به کلان شهر بودن شهر همدان نیز اشاره کرد و افزود: کلان شهر بودن به معنای بلند مرتبه سازی و وجود سینماهای بزرگ نیست بلکه باید راهکارهای مناسب توزیع عادلانه امکانات در شهر و دسترسی آسان مردم به شهرداری مدنظر باشد.

وی به برگزاری دومین همایش ملی شهر الکترونیک در همدان اشاره کرد و اظهارداشت: امیدواریم این همایش زمینه برگزاری برنامه‌های بیشتر در سال ۹۵ را فراهم کند.

کامران گردان در ادامه خطاب به شرکت کنندگان در این همایش گفت: شورای اسلامی شهر همدان انگیزه اسپانسر شدن برای عملیاتی کردن نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات را دارد.

وی در پایان تاکیدکرد: شورای شهر همدان با ایجاد مرکز پژوهش و عقد تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه‌های مختلف شهر، در نظر دارد تلفیقی بین علم، تجربه و تخصص پیاده کند تا شهر همدان از حالت سنتی و دستی عمل کردن خارج شود و با اتصال به شبکه‌های جهانی این شهر را که پایتخت تاریخ و تمدن ایران است به تمام دنیا معرفی کند.