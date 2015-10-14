جمهوری اسلامی از ارتقای توان موشکی خود کوتاه نخواهد آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان مجلس گفت: جزئیات برجام با ۱۶۱ رای موافق به تصویب رسید و ۱۰۰ نفری که در بحث کلیات مخالف بودند، روز گذشته به ۵۹ نفر کاهش یافتند و برای ما اصل، رأی دیروز نمایندگان است.

نماینده مردم شاهرود با بیان اینکه نباید کش‌و‌قوس‌های بررسی برجام به شکاف تبدیل شود، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که موضوع هسته‌ای نباید تبدیل به شکاف در کشور شود، به همین دلیل مصوبه مجلس نیز نباید به شکاف تبدیل شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیامک‌هایی که در جریان بررسی طرح برجام به نمایندگان ارسال شده بود، گفت: برخی از این پیامک‌ها بی‌ادبانه بود و حجم آنها تا حدی بود که فشارهایی را به نمایندگان وارد کرد، اما تحمل کردند.

وی اظهار داشت: خاصیت کار پارلمانی همین است، در کار پارلمانی جر و بحث وجود دارد، اما زمانی که به تصمیم واحد رسیدیم، همه باید در راستای تحقق آن تصمیم حرکت کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: دوستان باید به جای تبدیل کردن این تصمیم به دعوا و جنجال سیاسی، مراقب اجرای دقیق قانون باشند.

وی تصریح کرد: باید حواسمان به دشمنانمان باشد، هیچ تردیدی نداریم که در برجام دشمنان ما تبدیل به دوست نمی‌شوند.

جلالی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی در بطن خود اسلام‌خواهی را سرلوحه قرار داده است و حاکمیت ما، حاکمیت دین و مردم است. اکنون باید در اجرای برجام مراقبت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برجام آخر کار ما نیست بلکه آغاز کار است، گفت: دولت و مجلس باید دقت کنند، زیرا در آغاز راه قرار داریم.

رئیس فراکسیون رهروان مجلس گفت: مخالفان و موافقان برجام فرزندان انقلاب هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به آزمایش موفقیت‌آمیز موشک بالستیک عماد، گفت: ما همیشه گفته‌ایم که تقویت بنیه نظامی و دفاعی کشور به عنوان یک اهرم بازدارنده در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد و جمهوری اسلامی هیچ‌گاه کشوری را تهدید نکرده و نخواهد کرد.

جلالی ادامه داد: ایران دنبال جنگ نیست، اما قطعا در افزایش فناوری‌های موشکی خود کوتاه نخواهیم آمد و آزمایشات موشکی را ادامه می‌دهیم؛ اما به دنبال بمب اتم نیستیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت جیسون رضاییان افزود: آنها نمی‌دانند قوه‌قضائیه در جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای مستقل است و در ایران بر اساس ضوابط و قوانین داخلی محاکمه افراد صورت می‌گیرد.

رئیس فراکسیون رهروان با تاکید بر اینکه این موضوع نباید به جار و جنجال سیاسی تبدیل شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران بر استقلال سیاسی خود پافشاری می‌کند و ملت ایران ثابت کرده‌اند که روی پای خود ایستاده‌اند.