محرم فرصتی ارزشمند برای معرفی اسلام است/ لزوم توجه ویژه به جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی و توجیهی مبلغان اعزامی از حوزه علمیه قم و بومی استان کرمانشاه، اظهار داشت: همه ما خدمتگزاران به اسلام هستیم و باید با نیت خالص به انجام امور و کارهای ترویج مبانی مهم اسلام بپردازیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: تعلیم علوم و تبلیغ دین مبین اسلام دارای اجری عظیم است و مبلغانی که هدف معرفی سعادت و صراط مستقیم به مردم را دارند باید خالصانه عمل کنند تا کارهای آنان از سوی خداوند پذیرفته شود.

وی با اشاره به اینکه باید احکام اسلام بر اساس ملزومات و نیازهای روز جامعه نشر داده شود، گفت: مبلغان امین خداوند هستند و باید تفکر الهی و معنوی را در جوامع گسترش دهند و به عنوان امین اسلام احادیث و روایات کاربردی و بامحتوایی اثرگذار ارائه دهند تا در ذهن جوانان ماندگار شود.

علما بیان داشت: مبلغان سعی کنند در دهه با برکت اول محرم، نشست هایی موثر با مردم و جوانان برگزار کنند و با معرفی پیام استکبار ستیزی در قیام امام حسین (ع) به ترویج اسلام بپردازند.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام اعتقادات مسلمانان را نشانه گرفته اند، تصریح کرد: در مقابله با این اقدامات باید فرهنگ سازی شود و احادیث معصومان عمیق و کاربردی به عنوان صدقه جاریه نشر داده شود.

امام جمعه کرمانشاه گفت: دهه اول محرم باید مورد توجه ویژه در راستای ابلاغ اسلام باشد و با مدیریت و تدبیر خوب از سوی مبلغین در این ۱۰ روز نتیجه های مناسبی حاصل شود.

آیت الله علما اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کل اوقاف استان با همکاری هم در هدایت و اعزام مبلغین به مناطق روستایی اهتمام کامل داشته باشند و مبلغان نیز سعی کنند از مباحث اختلافی بین مذاهب و بیان جزییات پرهیز کنند و بر اساس کلیات و ارزشهای اسلام که سیدالشهدا به خاطر آن قیام کردند به ترویج اسلام و ارشاد مردم بپردازند.