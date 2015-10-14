۷۰۰۰ هیئت مذهبی فارس مراسم عزاداری محرم را برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیئات مذهبی فارس، مظفر مختاری اظهار داشت: یک مسیر ورود هیئات از دروازه کازرون به سمت چهارراه مشیر است که ادامه آن از چهارراه مشیر به سمت خیابان شهید آیتالله دستغیب و درنهایت به ۹ دی هدایت میشوند و بخش دیگری از خیابان شهید مفتح به سهراه احمدی، از سهراه احمدی به سمت خیابان شهید دستغیب و درنهایت به خیابان ۹ دی در جوار حرم حرکت میکنند.
وی افزود: بخش دیگری از هیئات از طرف میدان شهدا بهطرف سهراه نمازی و خیابان شهید آیتالله دستغیب و ۹ دی حرکت میکنند و از شاهزاده قاسم(ع) به سمت حرم، ورودی چند هیئت محدود همجوار حرم است و برای خروجی هیئات نیز در نظر گرفتهشده است.
مختاری یادآور شد: بالغبر هفت هزار هیئت در استان فارس آماده میشوند تا عزای سیدالشهدا را برپا دارند.
وی ادامه داد: ۸۰۰ هیئت در شهر شیراز و چهار هزار مداح اهلبیت(ع) در این استان عهدهدار امر خطیر تنظیم شعائر الله محرم هستند.
مختاری تصریح کرد: در این راستا آموزشهای مفصلی درباره امر مداحی، شعرشناسی، مقتل خوانی و تاریخشناسی برگزار و همچنین تأکید شده در مداحیها اخلاص و محبت به اهلبیت(ع) بوده و از افراطوتفریط پرهیز شود.
وی ادامه داد: در این موارد اگر نقصانی وجود داشته باشد سازمان تبلیغات اسلامی، کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی به مسئله رسیدگی میکنند.
مختاری یادآور شد: از هر هیئت ۱۰ نفر بهعنوان آمران به معروف مشخصشدهاند که لباس ویژه داشته و در هماهنگی با نیروی انتظامی هستند تا بحث تردد خودروها را هماهنگ کرده و موارد دیگر را مدیریت کنند.
رئیس شورای هیئات مذهبی فارس اضافه کرد: بیش از ۵۲۱ خیمهگاه مجوز دریافت کردهاند و این بهغیراز هیئات رسمی است که خیمهگاه دایر میکنند و در این زمینه تعهدنامه ۲۱ موردی توسط مدیر هیئت و مداح هیئت به شورای هیئات مذهبی دادهشده است.
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