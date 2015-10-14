۲۰ واحد توليدی در شهركها و نواحی صنعتی قزوين بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی استان قزوین، عبدالقهار ناصحی در بازدید از چند واحد صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشت اظهارداشت: میزان سرمایه گذاری این واحدهای تولیدی بهره بردار بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال است كه زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم کرده است.

واگذاری ۱۰ هكتار زمین به متقاضیان سرمایه گذاری

وی، همچنین از واگذاری ۱۰ هكتار از اراضی شهرك ها و نواحی صنعتی به متقاضیان سرمایه گذاری در سه ماهه گذشته خبر داد و افزود: طی سه ماه گذشته، ۲۰ فقره قرارداد بین این شركت و صنعتگران برای واگذاری زمین و سرمایه گذاری به منظور ایجاد واحدهای تولید منعقد شده است كه سرمایه گذاری پیش بینی شده مربوط به این تعداد قراردادها نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال است.

مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی استان قزوین، اشتغالزایی پیش بینی شده برای این تعداد قراردادها را ۴۰۰ نفر عنوان كرد.