مشکل آهوان میشداغ رفع شد/ احداث حوضچه در منطقه

احمدرضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشکلات پیش‌آمده برای آهوان میش داغ با همه فراز و فرودهایی که در پی داشت، خوشبختانه به‌صورت موقتی حل شد. البته یک پروژه انتقال آب با استفاده از خطوط لوله و تخلیه به یک حوضچه بزرگ در منطقه میشداغ نیز در حال انجام است که آبگیری این پروژه تا یکی دو هفته آینده انجام خواهد گرفت.

وی افزود: در این مدت نیز تعدادی مخزن آب را به منطقه منتقل کردیم که این مسئله باعث شد در این چند وقت اخیر تلفاتی نداشته باشیم.

لاهیجان زاده با اشاره به وقوع پدیده خشکسالی در چند سال اخیر عنوان کرد: از سال ۸۷ این پدیده به‌صورت مستمر در کل کشور و در خوزستان رخ داده و در همین راستا نیز طرح‌هایی در قالب احداث چاه و خطوط انتقال آب به مناطق مختلف استان انجام گرفته است.

مدیركل محیط‌زیست خوزستان تصریح كرد: پدیده خشکسالی در استان باعث از بین رفتن چشمه و برکه‌ها می‌شود كه این مسئله نیز منجر به كاهش شدید پوشش گیاهی در مناطق مختلف می‌شود. این پدیده باعث می‌شود زندگی جانوران مستقر در این‌گونه مناطق تهدید شود.

لاهیجان زاده، مهاجرت حیوانات را یكی دیگر از بازخوردهای خشکسالی در خوزستان برشمرد و گفت: ترک محل زندگی از سوی جانوران ممكن است به‌صورت گروهی رخ دهد. متأسفانه از بین رفتن و یا ترک اجباری جانوران مستقر در محیط‌های طبیعی استان باعث ایراد خسارت به كل اكوسیستم منطقه می‌شود.