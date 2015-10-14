ساخت و سازهای غیرمجاز در ساوه نتیجه بی برنامگی گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد چراغی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ساوه اظهار داشت: اگر امروز درست برنامه ریزی نکنیم، مشکلات روی هم انباشته خواهند شد و این کوتاهی ها معضلاتی را برای نسل های آینده رقم می زند؛ به طور مثال کم توجهی به ساخت و سازهای غیر مجاز در گذشته شهر ساوه، بروز پدیده حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیر اصولی را به همراه داشته که مسئولان گذشته باید پاسخگو باشند چون این نتیجه بی برنامه گی و عدم پیگیری آنها بوده است.

وی افزود: عدم توجه به قانون و بی برنامگی گذشته موجب شده که هم اینک یک شهر نامناسب از نظر معماری شهری داشته باشیم و اگر امروز نیز با دقت، مدیریت و برنامه ریزی نداشته باشیم مجبوریم خرابه ای دیگر را تحویل آیندگان این شهر دهیم.

چراغی ابراز داشت: برگزاری این چنین جلسات نیز باید حرکتی در جهت اجرای قانون و عدالت باشد، چون خروج از مسیر قانون خلاف عدالت است و قابل جبران نخواهد بود بنابراین باید برگزاری این جلسه ها توسط مسئولان زمینه ساز برای اجرای قانون و جلوگیری از هر گونه تخلف و بی قانونی باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه علیرغم تلاش های انجام شده توسط مسئولان در سطح شهرستان در برخی موارد قانون به درستی اجرا نمی شود و لازم است این نکته را بدانیم که هر گونه کوتاهی امروز ما در آینده پاسخ نخواهد داشت چون به نام ما ثبت می شود و دیگر نخواهیم توانست از خود دفاع کنیم.

چراغی گفت: طی دوسال اخیر شورای اسلامی شهر و شهرداری ساوه با برنامه ریزی های انجام شده، موفقیت های خوبی در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر به دست آورده اند اما در برخی بخش ها نتیجه خوبی نگرفته ایم و هنوز ساخت و سازهای خلاف قانون انجام می شود.

وی افزود: یقین دارم که اینگونه ساخت و سازهای غیر اصولی به نفع مردم نبوده بلکه به ضرر آیندگان است و چنانچه با کم توجهی به قانون اجازه دهیم خانه هایی غیر استاندارد ساخته و مردم در آن سکونت یابند در صورت کمترین زلزله هزاران نفر زیر آوار می روند، لذا باید با توجه به قانون و مسائل کارشناسی دقیق و جدی از این اتفاق پیشگیری کنیم.

رئیس دادگستری ساوه همچنین در این جلسه تاکید کرد که هر گونه ساخت و ساز در اراضی ملی قابل اغماض نیست و ارائه هرگونه خدمات توسط دستگاه های خدماتی نیز در اراضی ملی بر اساس قانون ممنوع است.

چراغی ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله حسین(ع) بیان داشت: آنچه امروز موجب شده تا دشمنان با تمام توان در جنگ اقتصادی و نرم نتوانند به کشور ما آسیب بزنند، این است که محرم و صفر کشور را در برابر تهدیدات دشمنان نظام و انقلاب بیمه کرده است.

وی با بیان اینکه مقاومت شیعه ناشی از حرکت امام حسین(ع) است، افزود: بیشترین ترس و واهمه و ناتوانی دشمنان در برابر شیعیان جهان اسلام از محرم و صفر و مجالس حسینی است لذا آنها تلاش می کنند که بنیاد و اساس این ارزش ها را از بین ببرند، اما برخلاف خواسته آنان کشورهای شیعی در حال رشد هستند و ما نیز به برکت محرم و صفر باید در این مسیر تلاش کنیم.

در ادامه این جلسه موضوع های جلسه شامل لزوم تامین پارکینگ واحدهای مسکونی و تجاری، لزوم اجرای رای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، صیانت از اراضی ملی و مشکلات منطقه عباس آباد شهر ساوه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان این جلسه مصوباتی در پی داشت.