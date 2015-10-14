اعزام دوندگان کرمانشاهی به مسابقات قهرمانی جوانان کشور

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی تدارکاتی تیم ملی دو ومیدانی از ۲۴ مهر ماه به مدت یک هفته در تهران برگزار و با دعوت فدراسیون به همراه تعدادی از دوندگان در این اردو حضور خواهیم یافت.

وی حسین کیهانی، همایون همتی و شهاب بهرامی را ورزشکاران کرمانشاهی دعوت شده به اردوی تیم ملی دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران نام برد و افزود: رقابت‌های دو ومیدانی قهرمانی جوانان کشور از فردا به میزبانی تهران برگزار و نمایندگان استان نیز برای کسب عناوین برتر در این مسابقات حاضر می‌شوند.

دبیر هیئت دو و میدانی شهرستان کرمانشاه ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران را مکان برگزاری این رویداد ورزشی عنوان کرد و گفت: مسابقات به مدت دو روز در گروه آقایان برگراز خواهد شد.

امیری با اشاره به آمادگی بالای نمایندگان کرمانشاه برای حضور در این مسابقات بیان کرد: در مسابقات مذکور تیم‌ها با عنوان هیئت‌های دوومیدانی استان‌ها حضور خواهند یافت.

وی بیان کرد: در این مسابقات محمد چشمه زار، محمد مظهری، آرمین سبحانی، بابک کرمی، سعید پیری و پوریا احمدی تیم استان کرمانشاه را همراهی خواهند کرد.

امیری در پایان افزود: برنامه استعدادیابی دو و میدانی برای شناسایی دانش آموزان نخبه ورزشی دو ومیدانی در دست اقدام است که از زحمات غلامرضا شیروانی، مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه در مساعدت و حمایت از هیئت در پیشبرد برنامه‌ها قدردانی می‌ کنیم.