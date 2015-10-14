به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول رمضانی صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر به تلاشهای صورت گرفته برای توسعه شهری بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: با برنامهریزی انجام شده شاهد افزایش سرعت اجرای پروژهها در سطح شهر بوشهر هستیم.
وی به اهمیت بالای ساخت و بهرهبرداری از میدان میوه و ترهبار در بوشهر اشاره کرد و افزود: میدان میوه تربار با تاکیدات استاندار بوشهر، طی مصوبههایی با دستور اکید شهردار اجرا شد و آماده بهرهبرداری است.
رمضانی با بیان اینکه این میدان بالغ بر سه هکتار مساحت دارد، خاطرنشان کرد: این میدان دارای ۱۳ غرفه ۲۰۰ متری است که هشت غرفه به صورت کامل تجهیز شده است.
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر بیان کرد: برای این بهسازی میدان میوه و ترهبار بوشهر بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی بیان کرد: همچنین بازارچه های محلی برای محله های بوشهر برنامه ریزی شده است که اجرا خواهد شد.
