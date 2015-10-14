۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۸

معاون شهردار بوشهر:

میدان میوه و تره‌بار بوشهر آماده بهره‌برداری است

بوشهر- معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، میدان میوه و تره‌بار با ۱۳ غرفه آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول رمضانی صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه شهری بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: با برنامه‌ریزی انجام شده شاهد افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها در سطح شهر بوشهر هستیم.

وی به اهمیت بالای ساخت و بهره‌برداری از میدان میوه و تره‌بار در بوشهر اشاره کرد و افزود: میدان میوه تربار با تاکیدات استاندار بوشهر، طی مصوبه‌هایی با دستور اکید شهردار اجرا شد و آماده بهره‌برداری است.

رمضانی با بیان اینکه این میدان بالغ بر سه هکتار مساحت دارد، خاطرنشان کرد: این میدان دارای ۱۳ غرفه ۲۰۰ متری است که هشت غرفه به صورت کامل تجهیز شده است.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر بیان کرد: برای این بهسازی میدان میوه و تره‌بار بوشهر بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی بیان کرد: همچنین بازارچه های محلی برای محله های بوشهر برنامه ریزی شده است که اجرا خواهد شد.

