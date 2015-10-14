فعالیت ۲۰۰۰حلقه صالحین در همدان/اجرای تعزیه «ردای سرخ» در محرم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن برزگر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه رزمایش گردانهای بیتالمقدس پرداخت و با اشاره به اینکه این رزمایش با عنوان «میثاق عاشوراییان» ۲۳ و ۲۴ مهرماه در پادگان سیدالشهدا شهر همدان برگزار میشود و برای اولین بار گردانهای امام حسین (ع) در آن حضور دارند، گفت: دو گردان بیتالمقدس در آن حضور دارند و یک گردان نیز از خواهران با نام «کوثر» در رزمایش شرکت خواهد کرد.
فرمانده سپاه ناحیه انصار الحسین (ع) همدان با بیان اینکه این رزمایش در راستای افزایش روحیه و توان رزمی برگزار میشود، اظهار داشت: دفاع از کوی و برزن و مقابله با ناآرامیها نیز در این رزمایش تمرین میشود و در روز دوم برنامه نیز مقابله با ناآرامیها و امداد و نجات تمرین خواهد شد.
برزگر اظهار داشت: این رزمایش با توجه به مصادف شدن با روزهای شهادت سرلشکر همدانی حال و هوای معنوی به خود گرفته و یادوارهای در رزمایش برای این شهید والامقام برگزار خواهد شد.
رزمایش گردانهای بیتالمقدس در ۱۰ استان برگزار میشود
وی با اشاره به اینکه این رزمایش همزمان در ۱۰ استان دیگر نیز برگزار میشود، اظهار داشت: در همه شهرستانها گردانهای بیتالمقدس برای دفاع سخت وجود دارد.
فرمانده سپاه ناحیه انصار الحسین (ع) همدان ادامه داد: سه گردان از پایگاههای شهید صوفی، شکری پور و خادم پور در این رزمایش حضور دارند.
وی گفت: هرسال پیشبینی برگزاری یک رزمایش به این وسعت وجود دارد اما در سال جاری برای دومین بار این رزمایش در سال برگزار میشود.
سرهنگ برزگرهمچنین عنوان کرد: یادواره سرلشکر شهید همدانی فردا در همدان و با حضور سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری نمایش رزمی - عملیاتی کربلای چهار در هفته دفاع مقدس در استان همدان عنوان کرد: علیرغم تبلیغات کم استقبال از این رزمایش خوب بود اما باید برنامهریزیهایی انجام شود که برنامههایی که در طول این مدت در استان برگزار میشود برنامههای هفته دفاع مقدس را تحت تأثیر قرار ندهند.
مأموریت حلقههای صالحین در استان بصیرت افزایی و حرکت در جنگ نرم است
فرمانده سپاه ناحیه انصار الحسین(ع) همدان که مأموریت حلقههای صالحین در استان را بصیرت افزایی و حرکت در جنگ نرم عنوان میکرد، بیان داشت: دو هزار حلقه صالحین در اقشار مختلف شهرستان همدان فعال هستند.
معاون فرهنگی سپاه ناحیه همدان نیز با اشاره به فضاسازیهای مناسب توسط پایگاههای بسیج در ایام محرم، بیان داشت: هشتم محرم دسته عزاداران بسیجی در همدان به نوحهسرایی خواهند پرداخت و دانش آموزان بسیجی نیز هفتم مهر در حسینیه ثارالله گرد هم میآیند.
صادق نظری اظهار داشت: نمایش «ردای سرخ» نیز از دوم تا هشتم محرم در حسینیه ثارالله سپاه همدان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه دسته بسیجیان عزادار نیز روز دوازدهم محرم در شهر همدان به سینهزنی خواهند پرداخت، بیان داشت: در ۳۰ مهرماه نیز که مصادف با واقعه تاریخی شهادت چند تن از مردم همدان در مقابله با سربازان طاغوتی روی داد، ۲۰ نفر از بسیجیان استان به دیدار آیتالله نوری همدانی می روند.
