به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی کمیته امداد فارس، محمد بدری اظهار داشت: کمیته امداد استان فارس در ماه محرم آماده دریافت و توزیع نذورات و احسان عاشقان سیدالشهدا(ع) در بین محرومان و نیازمندان جامعه است و مردم نیک اندیش فارس می توانند نذورات خود را برای کمک به نیازمندان واقعی به دفاتر و مراکز نیکوکاری این نهاد تحویل دهند.

وی استفاده از ظرفیت معنوی ماه های محرم و صفر برای کمک به نیازمندان و رساندن نذورات به محرومان واقعی، ترویج فرهنگ انفاق، احسان و امداد با حفظ جایگاه ارزشی احسان حسینی و حامی یابی برای ایتام را از اهداف اصلی این طرح برشمرد.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد فارس افزود: کمیته امداد برای بهره مندی خانواده های نیازمند از ظرفیت ایجاد شده دراین ایام اقدامات لازم را برای اطعام محبان اباعبداله با هماهنگی مدیران هیئت های عزاداری انجام می دهد.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان فارس اظهار کرد: مردم نیکوکار فارس در سال گذشته ۴۰ میلیارد ریال به صورت نقدی و غیرنقدی به نیازمندان اهدا کردند و بیش از هزار و ۴۰۰ حامی نیز در روز شیرخوارگان حسینی حمایت از حدود هزارو ۷۰۰ یتیم را متقبل شدند.