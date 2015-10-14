۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

در اولین روز ماه محرم؛

دومین پرچم بزرگ ایران در داراب برافراشته می شود

داراب- مسئول هیئت فاطمیون داراب گفت: در اولین روز از ماه محرم دومین پرچم بزرگ ایران در بلندترین ساختمان شهرستان داراب (سیلو) برافراشته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ساجدی نیا ظهرچهارشنبه در حاشیه بازدید از مراحل ساخت این پرچم افزود: این پرچم که مزین به نام حضرت ابا عبداله الحسین علیه الاسلام است در ابعاد ۱۶*۲۶ مترمربع در حال ساخت و طراحی است که با حضور مردم داراب در روز اول ماه محرم در بلندترین نقطه از شهر داراب با همکاری هیئت کوهنوردی و صخره نوردی داراب نصب خواهد شد.

وی همچنین به تلاش یک ماهه جوانان هیئت فاطمیون اشاره کرده و گفت: بیش از ۱۰ نفر از جوانان این هیئت به صورت شبانه روز مشغول طراحی، دوخت و رنگ آمیزی این پرچ بزرگ هستند.

بررسی مشکلات و توانمندیهای روستاها از اولویت های دولت در داراب است

فرماندار داراب گفت: روستاها به عنوان یکی از ارکان سازندگی که به رشد و توسعه کشور کمک می کند باید مورد حمایت باشند و بررسی مشکلات و توانمندیهای روستاها از اولویت های دولت و فرمانداری در شهرستان داراب است.

عبدالرضا قاسم پور که در جلسه شورای اداری شهرستان داراب در روستای تاریخی و زیبای نوایگان سخن می گفت، افزود: برخی از روستاهای شهرستان داراب مشکلاتی دارند که با حضور مسئولان در آن مناطق و بررسی کلی می توان مشکلات آنها را بر طرف کرد.

وی یکی از مهمترین رویکردهای دولت تدبیر و امید را همراهی مسئولان و مردم دانست و گفت: اگر این گونه جلسات در روستاها و بخش های مختلف برگزار شد و مردم از روند جلسه ها و تصمیم های اخذ شده مطلع شوند قطعا جهت اجرای آن همکاری بهتری خواهند داشت.

قاسمپور یکی از دلایل برگزاری شورای اداری در روستای تاریخی و هدف گردشگری نوایگان داراب را تشویق سرمایه گذاران و بر طرف کردن مسائل و مشکلات این روستا بیان کرده و افزود: روستایی که سالانه بیش از ۲۰ میلیارد تومان درآمد از بخش کشاورزی دارد نباید محصولات را به صورت خام به فروش برساند بلکه باید با اجرای سورتینگ و بسته بندی ارزش افزوده بیشتری را به این روستا وارد کرد.

فرماندار داراب همچنین در خصوص گردشگری داراب گفت: این شهرستان با بیش از ۲۰۰ اثر تاریخی و ۳۰ اثر گردشگری یکی از قطب های مهم گردشگری در فارس است و روستاهای هدف گردشگری داراب که روستاهای نوایگان و لایزنگان است، باید مکانی برای اقامت مسافرین و گردشگرها تبدیل شود.

در این جلسه مردم روستای نوایگان لایروبی قناتها، راههای روستایی، تقویت ولتاژ برق این روستا و ساختمان اقامتی گردشگری را از مشکلات خود اعلام کرده که مقرر شد به زودی مشکلات این روستای شهرستان داراب بر طرف شود.

۴ رقم جدید پنبه در شهرستان داراب برداشت شد

 ۲۰ تن از ۴ رقم جدید پنبه از کشور ترکیه وارد و به صورت آزمایشی در دو منطقه شهرستان داراب برداشت شد .

از خصوصیات این بذرها راندمان تولید بالا، پرمحصول بودن، کیفیت بسیار خوب، تصفیه آسان و قابلیت برداشت با کمباین است.

چهار بذر جدید پنبه از دوره کاشت، داشت و برداشت کوتاه تری برخوردار است به همین دلیل آب کمتری نیز مورد استفاده قرار می گیرد .زمان برداشت پنبه در شهرستان داراب ۱۸۰ روز است و زمان برداشت این چهار رقم بذر خریداری شده بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ روز است .

شهرستان داراب به دلیل مناسب بودن شرایط آب و هوایی با تولید ۳ و نیم تن در هکتار، مقام برتر تولید پنبه ی کشور را دارد.

