دومین پرچم بزرگ ایران در داراب برافراشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ساجدی نیا ظهرچهارشنبه در حاشیه بازدید از مراحل ساخت این پرچم افزود: این پرچم که مزین به نام حضرت ابا عبداله الحسین علیه الاسلام است در ابعاد ۱۶*۲۶ مترمربع در حال ساخت و طراحی است که با حضور مردم داراب در روز اول ماه محرم در بلندترین نقطه از شهر داراب با همکاری هیئت کوهنوردی و صخره نوردی داراب نصب خواهد شد.

وی همچنین به تلاش یک ماهه جوانان هیئت فاطمیون اشاره کرده و گفت: بیش از ۱۰ نفر از جوانان این هیئت به صورت شبانه روز مشغول طراحی، دوخت و رنگ آمیزی این پرچ بزرگ هستند.

بررسی مشکلات و توانمندیهای روستاها از اولویت های دولت در داراب است

فرماندار داراب گفت: روستاها به عنوان یکی از ارکان سازندگی که به رشد و توسعه کشور کمک می کند باید مورد حمایت باشند و بررسی مشکلات و توانمندیهای روستاها از اولویت های دولت و فرمانداری در شهرستان داراب است.

عبدالرضا قاسم پور که در جلسه شورای اداری شهرستان داراب در روستای تاریخی و زیبای نوایگان سخن می گفت، افزود: برخی از روستاهای شهرستان داراب مشکلاتی دارند که با حضور مسئولان در آن مناطق و بررسی کلی می توان مشکلات آنها را بر طرف کرد.

وی یکی از مهمترین رویکردهای دولت تدبیر و امید را همراهی مسئولان و مردم دانست و گفت: اگر این گونه جلسات در روستاها و بخش های مختلف برگزار شد و مردم از روند جلسه ها و تصمیم های اخذ شده مطلع شوند قطعا جهت اجرای آن همکاری بهتری خواهند داشت.

قاسمپور یکی از دلایل برگزاری شورای اداری در روستای تاریخی و هدف گردشگری نوایگان داراب را تشویق سرمایه گذاران و بر طرف کردن مسائل و مشکلات این روستا بیان کرده و افزود: روستایی که سالانه بیش از ۲۰ میلیارد تومان درآمد از بخش کشاورزی دارد نباید محصولات را به صورت خام به فروش برساند بلکه باید با اجرای سورتینگ و بسته بندی ارزش افزوده بیشتری را به این روستا وارد کرد.

فرماندار داراب همچنین در خصوص گردشگری داراب گفت: این شهرستان با بیش از ۲۰۰ اثر تاریخی و ۳۰ اثر گردشگری یکی از قطب های مهم گردشگری در فارس است و روستاهای هدف گردشگری داراب که روستاهای نوایگان و لایزنگان است، باید مکانی برای اقامت مسافرین و گردشگرها تبدیل شود.

در این جلسه مردم روستای نوایگان لایروبی قناتها، راههای روستایی، تقویت ولتاژ برق این روستا و ساختمان اقامتی گردشگری را از مشکلات خود اعلام کرده که مقرر شد به زودی مشکلات این روستای شهرستان داراب بر طرف شود.

۴ رقم جدید پنبه در شهرستان داراب برداشت شد

۲۰ تن از ۴ رقم جدید پنبه از کشور ترکیه وارد و به صورت آزمایشی در دو منطقه شهرستان داراب برداشت شد .

از خصوصیات این بذرها راندمان تولید بالا، پرمحصول بودن، کیفیت بسیار خوب، تصفیه آسان و قابلیت برداشت با کمباین است.

چهار بذر جدید پنبه از دوره کاشت، داشت و برداشت کوتاه تری برخوردار است به همین دلیل آب کمتری نیز مورد استفاده قرار می گیرد .زمان برداشت پنبه در شهرستان داراب ۱۸۰ روز است و زمان برداشت این چهار رقم بذر خریداری شده بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ روز است .

شهرستان داراب به دلیل مناسب بودن شرایط آب و هوایی با تولید ۳ و نیم تن در هکتار، مقام برتر تولید پنبه ی کشور را دارد.