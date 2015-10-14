احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام برنامه مرحله دوم رقابت‌های لیگ بر‌تر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور تیم کشتی فرنگی استان قم به این مسابقات اعزام شد.

وی افزود: مرحله دوم رقابت‌های لیگ بر‌تر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور روز ۲۴ مهرماه به میزبانی سالن شهید شهبازی اسلام آباد غرب انجام می‌شود و نمایندگان کشتی فرنگی قم با تیمی جوان راهی این رقابت‌ها شدند.

دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: برای تشکیل تیمی قدرتمند برای حضور در این مرحله به دنبال جذب حامی مالی و به خدمت گرفتن چند کشتی گیر توانمند بودیم اما در ‌‌نهایت این اتفاق رخ نداد و تیمی صد درصد بومی و با هدف کسب تجربه، این تیم را عازم اسلام آباد غرب کردیم.

رضایی بیان داشت: رئیس هیئت کشتی قم نیز پیش از این اعلام کرده بود که اگر هیئت کشتی موفق به جذب اسپانسر نشود با تیمی متشکل از جوانان کشتی قم عازم این مسابقات می‌شود البته فرنگی کاران جوان ما در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت.

وی عنوان کرد: ترکیب تیم کشتی قم را در مرحله دوم لیگ بر‌تر فرشاد عیسوند، علیرضا پاسالاری، مهدی ابراهیمی، علی زینتی رفاه، اصغرشهبازی، حسین فتحی زائد و علی اکبر حیدری تشکیل می‌دهند.

دبیر هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: روح الله میکائیلی مربی جوان اما باسابقه و مجرب استان قم هدایت تیم کشتی قم در لیگ بر‌تر را بر عهده دارد.

رضایی افزود: تیم کشتی فرنگی قم در رده سنی جوانان نیز چندی پیش در مسابقات جوانان کشور موفق به کسب ۳ مدال طلای باارزش و قرار گرفتن روی سکوی سوم کشور شد.