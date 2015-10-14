ریشه حاشیه نشینی در مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان دل ظهر سه شنبه، در نشست صمیمی فرمانداران، شهرداران و روسای شوراهای شهر، گفت: برای اصلاح این وضعیت قبل از هرچیزی باید قوانینی که حقوق مردم را تعیین و تعریف می کند را مرور و اصلاح کرد.

وی افزود: فقدان جذابیت محیطی در روستاها و شهرهای کوچک عامل اصلی حاشیه نشینی است.

وی بیان کرد: باید خود را از روزمرگی خارج کرده و شالوده قوانین را به درستی اجرا کنیم.

خندان دل ۷۰ درصد جمعیت کشور را مستقر در شهرها دانست و تصریح کرد: با توجه به این شرایط رسیدگی به نیازهای مردم تکنیک و روش منسجمی را لازم دارد.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خاطرنشان کرد: سرانه هر نفر در شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرهای کوچک فاصله زیادی دارد، سرانه هر شهروند در تهران دو برابر کلانشهر ها است و سرانه هار نفر در کلان شهرها ۳.۵ برابر شهرهای کوچک است.

وی با بیان این نکته که در تهرانه سرانه هر نفر ۱۷ میلیون ریال در نظر گرفته شده، افزود: سرانه شهروندان در کلان شهرها هشت میلیون ریال و در شهرهای کوچک ۵/۳میلیون ریال است.

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور خواستار مشارکت بیشتر مردم در مباحث مختلف شد و تصریح کرد: در بسیاری از حوزه ها می توان از ظرفیت بخش خصوصی بهره جست.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اعلام این مطلب که بخشی از تصمیم گیری های زندگی مردم در حوزه اجتماعی در سال ۷۶ به شوراهای اسلامی شهرها واگذار شده، افزود: هرچند که چهارمین دوره شورا را از آن زمان تاکنون می گذرانیم اما باید بپذیریم که دوره ابتدایی تجربیات این بخش را پشت سر گذاشته ایم.