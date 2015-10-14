۱۲۸۳ نوع داروی گیاهی در کشور شناخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر رضایی در همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی که ظهر چهارشنبه در دانشگاه منابع طبیعی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه ما در جهان در رشته گیاهان دارویی ۶۰ است که طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله باید به رتبه ۱۲ دنیا برسد ولی اقدامی انجام نشده است.

وی با بیان این که همه در این زمینه منتظر اقدام دیگران هستیم، گفت: رشته گیاهان دارویی بسیار غنی است ولی باید برای ارتقای این رشته آن را تخصصی کنیم و در احیای منابع طبیعی که تاکنون فقط تخریب کرده ایم بکوشیم.

رییس انجمن گیاهان دارویی کشور افزود: تاکنون هر چه توانسته ایم از منابع طبیعی برداشت غیرمجاز انجام داده ایم و به همین دلیل اولین اقدام ما باید برای کشت ارگانیک احیای مجدد عرصه های ما باشد.

رضایی تصریح کرد: تخصیص بودجه در زمينه تحقيقات گونه های گياهی صفر است لذا برای اجرای طرح کشت ديم گونه های گياهی در ارتقای سلامت جامعه٬ بسيج شدن همه ارگان ها و سازمان های مرتبط ضروری است.

شناسایی ۲ هزار گونه گیاه دارویی در کشور

وی٬ از کشف بيش از ۹ هزار گونه گياهی در کشور خبر داد و گفت: حدود دو هزار گونه از اين تعداد گونه گياهان دارويی شناخته شده است.

رضایی با بیان این که کشور ما در حال حاضر در بحث صادرات داروهای گیاهی هیچ جایگاهی ندارد، افزود: رعایت استاندارد در صادرات همه محصولات به ویژه گیاهان دارویی اصلی اساسی است.

وی با اشاره به این که مکانیزاسیون نیز در گیاهان دارویی ما نقشی ندارد، خاطر نشان کرد: تنوع ژنتیکی و اولویت بندی محصولاتی که می توانیم برای صادرات گیاهان دارویی نیز از اصول اساسی است که باید در کنار آن بازارهای هدف را نیز شناسایی کنیم.

رييس انجمن علمی گياهان دارويی ايران٬ طبيعت را برای سلامت جامعه بسيار ضروری خواند و گفت: اولويت های گياهان مورد استفاده بر حسب گونه های آن است.

رضايی تصريح کرد: هر استانی در توليد يک گونه گياهی٬ توسعه٬ فرآوری و اقتصادی متمرکز شده که ما در این زمینه همکاری لازم را انجام می دهیم.