۲ محصول جدید آزمایشگاه نانوفیزیک و مغناطیس دانشگاه یزد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي دانشگاه يزد، در این نمایشگاه دو نوع نانو رنگدانه سرامیکی سبز و آبی ویژه چاپ جوهرافشان روی سطح سرامیک تولید شده در این آزمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
فناوری چاپ جوهرافشان روی سطح سرامیک از فناوریهایی است که به تازگي در ایران رواج یافته است.
با توجه به نو بودن این فناوری در کشور بیشتر اجزا، قطعات و مواد مورد نیاز آن از خارج از کشور تامین می شود و هم اکنون مشکلات زیادی برای تامین آنها وجود دارد.
از جمله نیازمندیهای کشور در این زمینه، نانورنگدانههای مورد استفاده در این صنعت است که همگی وارداتی هستند.
آزمایشگاه نانوفیزیک و مغناطیس به تازگي اقدام به ساخت دو نوع نانورنگدانه سرامیکی سبز و آبی برای چاپ جوهرافشان روی سطح سرامیک كرده است که در هشتمین نمایشگاه نانوفناوری در معرض دید بازدیدکنندگان غرفه دانشگاه یزد قرار گرفت.
این رنگدانهها پایه آلی بوده و هم اکنون راههای ورود آنها به صنعت در حال بررسی است.
آزمایشگاه نانوفیزیک و مغناطیس از سال ۹۱ با راهبرد ورود فناوریهای نوین به صنعت بومی استان یزد در دانشگاه یزد تاسیس شده است و هم اکنون در زمینه صنعت لعاب، کاشی و سرامیک دستاوردهای خوبی داشته است.
نظر شما