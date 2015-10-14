۲ محصول جدید آزمایشگاه نانوفیزیک و مغناطیس دانشگاه یزد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي دانشگاه يزد، در این نمایشگاه دو نوع نانو رنگدانه سرامیکی سبز و آبی ویژه چاپ جوهرافشان روی سطح سرامیک تولید شده در این آزمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

فناوری چاپ جوهرافشان روی سطح سرامیک از فناوری­هایی است که به تازگي در ایران رواج یافته است.

با توجه به نو بودن این فناوری در کشور بیشتر اجزا، قطعات و مواد مورد نیاز آن از خارج از کشور تامین می شود و هم اکنون مشکلات زیادی برای تامین آنها وجود دارد.

از جمله نیازمندی‌های کشور در این زمینه، نانورنگدانه­های مورد استفاده در این صنعت است که همگی وارداتی هستند.

آزمایشگاه نانوفیزیک و مغناطیس به تازگي اقدام به ساخت دو نوع نانورنگدانه سرامیکی سبز و آبی برای چاپ جوهرافشان روی سطح سرامیک كرده است که در هشتمین نمایشگاه نانوفناوری در معرض دید بازدیدکنندگان غرفه دانشگاه یزد قرار گرفت.

این رنگدانه­ها پایه آلی بوده و هم اکنون راه­های ورود آنها به صنعت در حال بررسی است.

آزمایشگاه نانوفیزیک و مغناطیس از سال ۹۱ با راهبرد ورود فناوری‌های نوین به صنعت بومی استان یزد در دانشگاه یزد تاسیس شده است و هم اکنون در زمینه صنعت لعاب، کاشی و سرامیک دستاوردهای خوبی داشته است.