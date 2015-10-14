به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دوره مربیگری بدنسازی فوتبال بانوان ایران با حضور مدرس فیفا و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران برگزار شد که هر یک توضیحاتشان را در رابطه با برگزاری این کلاس‌ها ارائه دادند.

کارولینا: با تبادل اطلاعات می توان در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت

مدرس مربیگری بدنسازی فیفا گفت: به خاطر بازی خوب ایران مقابل ژاپن تبریک عرض می‌کنم.

کارولینا موراس، در رابطه با برگزاری دوره مربی‌گری بدنسازی بانوان گفت: از طرف فیفا به خاطر برگزاری این کلاس از رئیس فدراسیون فوتبال تشکر می‌کنم. در طی 20 سال اخیر فیفا سعی کرده تا بانوان را پوشش دهد و برگزاری مسابقات جام جهانی فیفا در چند ماه گذشته در کانادا باعث شد تا حدودی به اهداف خود برسیم. برای موفقیت باید صبور بود و کار کرد.

وی افزود: من از کشور ایتالیا آمده‌ام، کشوری که فوتبال حرف اول را می‌زند و تمام تلاشمان این است که این ورزش رشد چشمگیری داشته باشد.

مدرس مربی‌گری بدنسازی فیفا در جریان برگزاری این کلاس خاطرنشان کرد: تلاشم این است که تجربیات خود را در اختیارتان قرار دهم تا شما با توجه به شایستگی و توانمندی‌هایی که دارید، بتوانید با علم به روز حرکت کرده و به خواسته های خود که بدون شک موفقیت است، برسید. در پرسش و پاسخ ها مرتبا شرکت کنید و تبادل نظر و اطلاعات داشته باشید. چرا که تبادل اطلاعات باعث می شود تا ورزش یک کشور در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرد.

محمد احسانی: باید حداکثر استفاده را از تجربیات این مربی ایتالیا استفاده را کرد

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت: برنامه‌ریزی‌های مختلفی را برای موفقیت ورزش بانوان طراحی کرده و تا حدودی به مرحله اجرا رسانده‌ایم.

محمد احسانی در مراسم افتتاحیه دوره مربیگری بدنسازی فوتبال بانوان فیفا گفت: هر جامعه‌ای اگر بخواهد پیشرفت کند، باید ابتدا بانوان آن پیشرفت کنند. در بخشی موارد متاسفانه محدودیت‌های خاصی وجود دارد اما از حداکثر داشته‌های خود باید استفاده کنیم تا به اهدافمان برسیم.

وی افزود: سعی کردیم در دو سال اخیر از دانش مربیان خارجی از کشور نروژ استفاده کنیم. همچنین با مربیانی از ایتالیا، اسپانیا و فرانسه مذاکره کرده‌ایم تا از دانش آنها استفاده کنیم. ما قصد داریم تا با برنامه ریزی در بخش بانوان، این قسمت را در مسیر رشد و موفقیت قرار دهیم تا در آینده به اهداف خود برسیم. من معتقدم باید حداکثر استفاده را از تجربیات این مربی ایتالیا استفاده را کرد و به دانش خود افزود.

عرب‌عامری: باید شاهد رشد و توسعه فوتبال بانوان باشیم

نایب رئیس فدر اسیون در امور بانوان با بیان اینکه از این پس باید شاهد رشد و توسعه ورزش بانوان بود، گفت: با حضور در این دوره ، از تجربیات مدرس فیفا نهایت استفاده را کنید.

الهه عرب‌عامری نیز در جمع مربیان حاضر در دوره مربی‌گری بدنسازی فوتبال بانوان گفت: امیدوارم با برگزاری این دوره پیشرفته آموزشی، اطلاعات و داشته‌هایتان بیشتر از گذشته شود تا بتوانید در رشد و گسترش ورزش بانوان سهم بسزایی داشته باشید. طبق برنامه‌ریزی که داریم، در خصوص بدنسازی و دروازه‌بانی برنامه‌های مختلفی برایتان در نظر گرفته‌ایم تا با رفع نواقص و مشکلات ورزش بانوان، از این پس شاهد رشد و توسعه باشیم.

وی افزود: تمام تلاش خود را بکار گیرید و نهایت استفاده را از حضور این مدرس فیفا بکار بگیرید. برای موفقیت یک تیم بدون شک بازیکن، مربی و کادر مدیریت دخیل هستند. مربیان حداکثر تلاش خود را در رقابت‌های قهرمانی آسیا بکار گرفتند و با توجه به اینکه تیم فوتسال بانوان ایران شخصیت قهرمانی را داشت، توانست به هدف خود برسد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در بخش بانوان در پایان خاطرنشان کرد: از این به بعد در کنار شما به عنوان حامی حضور دارم تا در قسمت بانوان یکسری از امتیازات را بگیریم، مشکلات را رفع کنیم تا شاهد موفقیت ورزش در بخش بانوان باشیم. روز گذشته جلسه ای را با مشاور ارشد رئیس سازمان ملل داشتیم و در مورد مربی و مشکلاتی که وجود داشت، صحبت کردیم. وی اطلاعات دقیقی از شرایط ما داشتند. و برایمان آروزی موفقیت کردند. از مربیان تیم‌های ملی تشکر می‌کنم که در این دوره به عنوان میهمان حضور دارند تا از دانش و اطلاعات مربی فیفا را استفاده کنند. در واقع با تبادل اطلاعات و در اختیار گذاشتن آن به دیگر مربیان، شرایط را برای موفقیت دیگر تیم‌ها نیز باید فراهم کنیم.