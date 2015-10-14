حمایت از تحقیقات کاربردی در زمینه ارتباطات و حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برومند امروز در همایش ملی معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند گفت: تحقیقات و گسترش فناوری باید در زندگی روزمره و توسعه کشور نقش ایفا کند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای تحقق توسعه پایدار در کشور، فعالیت های تحقیقاتی خود را در پنج حوزه آب، انرژی، محیط زیست، سلامت و ایمنی و امنیت جانی مردم متمرکز کرده است.

وی با بیان اینکه این دانشگاه در مسیر تحقق توسعه پایدار خود منتظر حمایت سایر سازمانها نخواهد ماند، افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سند چشم انداز خود، «پیشتازی در توسعه پایدار کشور» را به عنوان شعاری کلیدی انتخاب کرده است اما این شعار بدون برنامه، محقق نخواهد شد.

برومند اهمیت ایمنی و امنیت را در زندگی روزمره شهروندان و توسعه پایدار کشور دانست و اظهار داشت: در شرایطی که هزاران نفر از مردم سالانه در جاده ها کشته می شوند کشور نمی تواند به توسعه پایدار برسد و این قابل قبول نیست که با یک روز تعطیلی اضافه در آخر هفته، بخش زیادی از مردم ما بخاطر تصادفات جاده ای عزادار شوند و یا وقت و انرژی زیادی را در ترافیک روزانه بگذرانند.

معاون پژوهشی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به امید مردم برای رفع مشکلاتشان و نیازهای کشور به دانشگاه ها و محققان کشور، گفت: این دانشگاه به هرشکلی از تحقیقات کاربردی در زمینه ارتباطات و حمل و نقل حمایت می کند چراکه این موضوع یکی از مباحث کلیدی در ایمنی مردم به شمار می رود.