۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۱

استاندار گلستان:

نقش آفرینی روستائیان باعث توسعه کشور شده است

رامیان- استاندار گلستان گفت: نقش آفرینی روستائیان باعث توسعه کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو استاندار گلستان، ظهر چهارشنبه، در چهاردهمین گردهمایی دهیاران استان گلستان، در اردوگاه صالحین روستای شیرآباد خان ببین، اظهار کرد: امروزه نمی توانیم بگوییم فقط شهری ها در افکار عمومی موثر هستند، حقیقت این است که جامعه روستایی ما فعال و موثر بوده و در افکار عمومی تاثیرگذار هستند.

وی افزود: به دلایل زیادی، روستاییان موثرترین اشخاص کشور هستند و جامعه نیز این را می بیند و درک می کند که نقش آفرینی آنها باعث توسعه کشور شده است، همچنین آنها امروزه در ثبت اختراع و توسعه نقش دارند، باورپذیر شده و می دانند که اجر اعمال آنها در جنبه های ظاهری و پنهانی از سوی قادر متعال پرداخت می شود.

استاندار گلستان گفت: حدود نیمی از جمعیت استان را روستاییان تشکیل می دهند، ولی به نظر بنده نقش آفرینی ۶۰ درصدی دارند.

وی ادامه داد: تهی کردن هویت در روستاها، کار خطرناکی است و اعلام می کنم که می توانیم با درآمدزایی پایدار، ایجاد شور و شعف و هویت سازی و فناوری، به اعتلاء توسعه رسیده و از دانش علمی و بومی روستایی برای ایجاد بنگاههای اقتصادی استفاده کرد.

استاندار تاکید کرد: با مشکل کمبود آب در استان در حال حاضر و آینده روبرو هستیم و لزوم صرفه جویی را در همه بخشها لازم است، همچنین برای تولید یک سانتی متر خاک ۸۰۰ سال زمان نیاز است و از این رو نباید خاک را بسوزانیم و محصول به دست آوریم و اینگونه با خاک و زمین لرزی، برکت ها را از بین می بریم، که صحیح نیست.

وی در پایان ضمن اشاره به انتخابات اسفند ماه سال جاری که مهمترین مسئله برای دولت است، گفت: این دولت دو ماموریت دارد که نخست خط توسعه ای کشور بوده و دومی برگزاری انتخابات پرشوری که ان شاءالله با حضور پرشو.ر مردم، شکوه می آفرینیم و آرزوی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری را در پیشبرد اهداف انقلاب محقق می کنیم.

کد مطلب 2940834

