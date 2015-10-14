فراخوان گروه تئاتر «داروک» برای نمایشگران آقا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد آییش سرپرست گروه تئاتر «داروک» برای پروژه جدید خود نیاز به تعدادی نمایشگر فعال تئاتر آقا (با آمادگی بدن و مهارت لازم در ژانر حرکت و ریتم) دارد.

گروه تئاتر «داروک» از علاقه‌مندانی که مایل به تست دادن برای همکاری در این پروژه هستند، دعوت کرده است تا روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۹ تا ۱۳ در پلاتوی شماره ۲ مجموعه تئاتر شهر حضور داشته باشند.

تست نمایشگران برای حضور در این پروژه در ۲ بخش انجام خواهد شد. داشتن آمادگی برای اجرای یک قطعه سه دقیقه‌ای از قبل آماده شده از سوی نمایشگران نیز ضروری است. همچنین تم حرکتی و فرصتی برای تمرین داده خواهد شد تا آمادگی نمایشگران محک زده شود.