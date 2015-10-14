به گزارش خبرگزاری مهر، جزوۀ «شناخت ارزشهای حقیقی انسان»، درسگفتاری از حجتالاسلام «محمدجواد نظافت» در باب دعای مکارمالاخلاق است. این درسگفتار حاصل سلسله جلسات پانزدهمین دورۀ آموزشى-تربیتى «والعصر» مىباشد که در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ برگزار شده است و به همت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید پس از پیادهسازى و ویرایش در اختیار علاقهمندان قرار مىگیرد.
معرفی اثر:
ادعیهای که از طریق ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده است، از یک طرف میتواند بهترین وسیلۀ ارتباط ما با خدا باشد و از طرف دیگر به ما آموزش می دهد که ارزشهای حقیقی چیست و باید از کجا شروع کنیم و چگونه حرکت خود را استمرار بخشیم. دعای «مکارم الاخلاق» یکی از بهترین دعاهایی است که در زمینهی خودشناسی و انسانشناسی از سوی امام سجادعلیه السلام نقل شده است که انسان به وسیلۀ آن می تواند خود و نیازهای خود را بشناسد و راه رسیدن به آن نیازها را نیز کشف کند. به طور خلاصه با دعای مکارم الاخلاق می توان عبودیت را در خود به طور آشکار احساس کرد.
برای تهیۀ این جزوه میتوانید به سایت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید به آدرس sadidisu.ir مراجعه کنید.
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