به گزارش خبرگزاری مهر، جزوۀ «شناخت ارزش‌های حقیقی انسان»، درس‌گفتاری از حجت‌الاسلام «محمدجواد نظافت» در باب دعای مکارم‌الاخلاق است. این درس‌گفتار حاصل سلسله جلسات پانزدهمین دورۀ آموزشى-تربیتى «والعصر» مى‌باشد که در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ برگزار شده است و به همت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید پس از پیاده‌سازى و ویرایش در اختیار علاقه‌مندان قرار مى‌گیرد.

معرفی اثر:

ادعیه‌ای که از طریق ائمه­­ معصومین علیهم السلام به ما رسیده است، از یک طرف می­تواند بهترین وسیلۀ ارتباط ما با خدا باشد و از طرف دیگر به ما آموزش می­ دهد که ارزش­های حقیقی چیست و باید از کجا شروع کنیم و چگونه حرکت خود را استمرار بخشیم. دعای «مکارم الاخلاق» یکی از بهترین دعاهایی است که در زمینه­ی خودشناسی و انسان­شناسی از سوی امام سجادعلیه السلام نقل شده است که انسان به وسیلۀ آن می­ تواند خود و نیازهای خود را بشناسد و راه رسیدن به آن نیازها را نیز کشف کند. به طور خلاصه با دعای مکارم الاخلاق می­ توان عبودیت را در خود به طور آشکار احساس کرد.

برای تهیۀ این جزوه می‌توانید به سایت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید به آدرس sadidisu.ir مراجعه کنید.