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۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۹

از حجت‌الاسلام محمدجواد نظافت منتشر شد؛

«شناخت ارزش‌های حقیقی انسان»، شرحی بر دعای مکارم الاخلاق

«شناخت ارزش‌های حقیقی انسان»، شرحی بر دعای مکارم الاخلاق

جزوۀ «شناخت ارزش‌های حقیقی انسان»، درس‌گفتاری از حجت‌الاسلام «محمدجواد نظافت»به همت موسسه علمی-فرهنگی سدید منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جزوۀ «شناخت ارزش‌های حقیقی انسان»، درس‌گفتاری از حجت‌الاسلام «محمدجواد نظافت» در باب دعای مکارم‌الاخلاق است. این درس‌گفتار حاصل سلسله جلسات پانزدهمین دورۀ آموزشى-تربیتى «والعصر» مى‌باشد که در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ برگزار شده است و به همت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید پس از پیاده‌سازى و ویرایش در اختیار علاقه‌مندان قرار مى‌گیرد.

معرفی اثر:

ادعیه‌ای که از طریق ائمه­­ معصومین علیهم السلام به ما رسیده است، از یک طرف می­تواند بهترین وسیلۀ ارتباط ما با خدا باشد و از طرف دیگر به ما آموزش می­ دهد که ارزش­های حقیقی چیست و باید از کجا شروع کنیم و چگونه حرکت خود را استمرار بخشیم. دعای «مکارم الاخلاق» یکی از بهترین دعاهایی است که در زمینه­ی خودشناسی و انسان­شناسی از سوی امام سجادعلیه السلام نقل شده است که انسان به وسیلۀ آن می­ تواند خود و نیازهای خود را بشناسد و راه رسیدن به آن نیازها را نیز کشف کند. به طور خلاصه با دعای مکارم الاخلاق می­ توان عبودیت را در خود به طور آشکار احساس کرد.

برای تهیۀ این جزوه می‌توانید به سایت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید به آدرس sadidisu.ir مراجعه کنید.

کد مطلب 2940858
خداداد خادم

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