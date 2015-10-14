اجازه تضعیف حقوق شوراها را به مجلس نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور ظهر امروز در نخستین همایش روسای شوراهای اسلامی شهرستان‌های سراسر کشور در تالار شهرمشهد برگزار شد با مخالفت از طرح جدید مجلس در خصوص کاهش اعضای شوراهای اسلامی شهر اظهار کرد: به هیچ عنوان با تضعیف حقوق و اختیارات شوراها توسط مجلس موافق نیستم و این اجازه را نخواهم داد.

وی افزود: متاسفانه با وجود اینکه مجلس تنها نهادی است که رابطه عمیقی با شوراها دارد اما نشان داده است که به دنبال تضعیف شوراها است در همین راستا ضروری است که تکلیف شوراها با مجلس مشخص شود.

رئیس شورای عالی استان‌های کشور در ادامه نظام شورایی را پارلمان دوم کشور خواند و عنوان کرد: تاکنون افرادی به خاطر نحوه مصاحبه های بنده با رسانه ها اعتراض کردند که در پاسخ بیان کردم تا زمانیکه رسانه‌ها از سوال کنند، من نیز به صورت شفاف پاسخ آنها را خواهم داد.

وی با بیان اینکه خانواده شورایی کشور با ۱۱۷ هزار عضو نسبت به کاهش اختیاراتمان به عنوان نمایندگان مردم مخالف هستیم، ابراز کرد:متاسفانه از سال ۶۵ هر زمان که مجلس طرح و لایحه ای را مطرح و تصویب کرده است کاهش اختیارات نظام شورایی را به دنبال داشته است.

بصیری پور تاکید کرد: در روزهای اخیر متاسفانه پیام های اعتراض آمیز زیادی را از طرف برخی دوستان دریافت کرده ام که تمامی آنها درخواست پیگیری موضوع و طرح جدید مجلس را داشته اند که در میان آنها برخی هم بوده اند که به واسطه این پیام‌ها جملات بدی را بیان کردند.

وی با اشاره به اینکه قدرت نظام شورایی در کشور شرایط مطلوبی ندارد، اظهار داشت: تا زمانیکه به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها کشور مشغول خدمت به مردم باشم هر روز، هر ساعت و هر ثانیه در جهت موفقیت شوراهای کشور به ویژه شوراهای شهرستان تلاش خواهم کرد.

رئیس شورای عالی استان های کشور در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین همایش شوراهای شهرستانی سراسر کشور گفت: برخی از افراد نسبت به برگزاری این برنامه مخالفت های بسیاری کرده اند اما بنده به صراحت اعلام می کنم این همایش با کمترین هزینه‌ها برگزار شده و کاملا در جهت رفع معضل کنونی در شوراهای کشور بوده و برگزاری آن در شرایط کنونی بسیار ضروری است.