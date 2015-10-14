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۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۵

خداحافظی از فوتبال در رئال؛

رونالدو پاسخ شايعات را داد

رونالدو پاسخ شايعات را داد

كريستيانو رونالدو بازيكن پرتغالي تيم رئال مادريد با اعلام اين كه مي‌خواهد در اين تيم بازنشسته شود، پاسخ شايعات مربوط به رفتن او به منچستريونايتد را داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رونالدو گفت مي‌خواهد به حرفه‌اش در رئال مادريد خاتمه بدهد و به اين ترتيب آب پاكي را بر آرزوهاي منچستر كه اميدوار است او را به اولدترافورد برگرداند، داد.

رونالدو گفت اميدوار است بتواند تا ۶ سال ديگر بازي كند. اين بازيكن ۳۰ ساله كه ديروز با گرفتن چهارمين كفش طلا ركورد اين كار را به نام خودش در جهان ثبت كرد، براي زدن ۴۸ گل در لاليگا در فصل پيش اين افتخار نصيبش شد.

او به دريافت عناوين قهرماني بيشتر چشم دارد و با اين حال مي‌خواهد اين عناوين را در برنابئو كسب كند.

رونالد به روزنامه اسپانيايي «ماركا» گفت: رويايم بازنشسته شدن در مادريد است. اگر از خودت خوب مراقبت كني تا ۴۰ سالگي مي تواني در زمين باشي و من دلم مي‌خواهد ۵ يا ۶ سال ديگر به بازي ادامه بدهم.

رونالدو افزود: من احساس خوبي در مادريد دارم و مي خواهم همينجا به بردهايم ادامه دهم.

چندي پيش احتمال بازگشت رونالدو به منچستر مطرح شد. او سال ۲۰۰۹ با قرارداد ۸۰ ميليون پوندي به رئال پيوست و ركورد گران‌ترين قرارداد را ثبت كرد. قرارداد جديد او با رئال تا ۲۰۱۸ بسته شده است. چندي پيش گفته شد پاري سن ژرمن نيز خواهان اين بازيكن است.

کد مطلب 2940889

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