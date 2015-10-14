به گزارش خبرگزاری مهر، ندا رادمهر گزارشگر برنامه «نیستان» به بهانه برگزاری اجراهای «شب آهنگسازان ایرانی» با حسین تفرشی مدیر و تهیه کننده ارکستر سمفونیک «البرز» درباره برنامه ها و عملکرد این ارکستر گفتگو می کند.

گفتگو با فرهاد فخرالدینی، انوشیروان روحانی، اسماعیل تهرانی و حسین بیات از نوازندگان ارکستر «البرز» و همچنین گفتگو با سفیر روسیه در ایران که مهمان ویژه کنسرت این ارکستر بود از دیگر بخش های این برنامه است.

برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ برنامه ای با موضوع موسیقی ایرانی است که هر روز ساعت ۱۴:۳۰ پخش می شود. این برنامه ضمن معرفی و گفتگو با موسیقیدانان، آهنگسازان و خوانندگان موسیقی ایرانی، شنوندگان رادیو را از آخرین اخبار و تحولات موسیقی کشور مطلع می کند.

برنامه «نیستان» به تهیه کنندگی وحید رستگاری، دستیار تهیه فاطمه حق وردی و با اجرای فاطمه رکنی روی آنتن می رود.

معرفی آیین های ماه محرم

معرفی و بررسی آیین های عزاداری آغاز ماه محرم در نقاط مختلف ایران نظیر یزد، کاشان، اردبیل و شاهرود موضوع گفتگوی برنامه «هفت کوچه» است که جمعه ۲۴ مهر از رادیو فرهنگ پخش می شود.

آیین های عزاداری به فراخور فرهنگ و شیوه های مرسوم هر منطقه و استانی متفاوت است و از دیرباز همواره در قالب هیات های مذهبی و راه اندازی دسته ها و تکایا برگزار شده است. به همین سبب محمود اکرامی فر کارشناس فرهنگ مردم به مناسبت آغاز ماه محرم در برنامه «هفت کوچه» آیین های عزاداری ماه محرم و سوگواری امام حسین (ع) را در مناطق مختلف ایران معرفی می کند.

آیین هایی نظیر طشت گذاری در اردبیل، عزاداری در شاهرود، عزاداری های سنتی کاشان و آیین نخل گردانی در یزد از جمله آیین هایی است که در «هفت کوچه» معرفی می شود.

برنامه «هفت کوچه» که هر هفته به یکی از مباحث مربوط به فرهنگ مردم می پردازد کاری از جامعه است که جمعه، شنبه و دوشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی هادی موسوی نژاد و با اجرای سکینه ارجمندی تهیه و پخش می شود.

رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۵۸ و کانال ۵۶ دستگاه های گیرنده دیجیتال (ستاپ باکس) قابل دریافت است.