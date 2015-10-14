۳۵ درصد ظرفیت کارخانه های صنایع تبدیلی مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خاتمی مقدم در حاشیه همایش روز جهانی غذا در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: واحدهای صنعتی و هم ادارات دولتی به بهره‌وری توجه لازم را نشان نمی‌دهند و متأسفانه چرخه بعد از تولید یعنی توزیع و بازار در استان و کشور بیمار و نیازمند تغییر و تحول هستند.

وی تصریح کرد: انجمن نسبت به روش برخورد با تخلفات و ابهامات در حوزه صنایع غذایی از سوی مسئولین و وزارتخانه‌ها ناراضی است و انتظار و توقع داریم که این‌گونه بیان مواضع و نظرات، تغییر یابد چراکه زیان قابل‌توجهی تاکنون بر صنعت غذا به‌ویژه صنایع دارای برند استان واردشده است.

خاتمی مقدم خاطرنشان کرد: ما که کشور توسعه‌یافته‌ای نیستیم که انتظار آن‌چنانی از کارخانه‌ها صنعتی خود داشته باشیم و این موضوع نیازمند زمان، تشویق، ترغیب و آموزش است.

وی همچنین این روش را روش اصلاح مناسب ندانست و از فقدان تعامل کافی دستگاههای نظارتی گلایه کرد و بابیان اینکه نباید با آبروی صنعت آن‌هم صنایع غذایی بازی کرد عنوان کرد: نبایستی باعث بی‌اعتمادی نسبت به صنایع و حتی سازمان‌های دولتی شد.

رئیس انجمن غذایی با اشاره به اینکه تشکل‌ها راه عبور نیستند بلکه هدف و مقصود برای خدمت هستند بر تقویت و حفظ شأن و جایگاه تشکل‌های مردمی تأکید و اضافه کرد: دستگاه اصلی و واقعی متولی صنایع غذایی هنوز معلوم نیست و تعامل لازم و کافی مابین سازمان‌های نظارتی نیز تاکنون به وجود نیامده است.