۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۹

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور:

طرح جامع دهیاری‌ها به هیئت دولت ارائه شد

رامیان- رییس سازمان شهرداری ها ودهیاری های وزارت کشور گفت: طرح جامع دهیاری ها برای بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان دل، ظهر چهارشنبه، در چهاردهمین گردهمایی دهیاران سراسر استان، در اردوگاه صالحین شیرآباد خان ببین اظهار کرد: مدیریت و توسعه روستاهای کشور باید به صورت نظام مند و قانونمند در اختیار دهیاران و روستاییان قرار گیرد.

خندان دل گفت: حس واقعی توسعه درون زا باید برای مردم قابل لمس باشد. توسعه با مشارکت مردم روستا حاصل شده و روستائیان باید در تصمیمات مشارکت داشته باشند.

وی تصریح کرد: تقویت امیدواری در بین مردم و حضور مستمر آنها در تصمیم‌گیری ها در گرو تصمیمات دهیاران است و می طلبد که دهیاران آموزش های لازم را ببینند، تا خوب آنها را انتقال دهند و از این رو دهیاران شخصیت ساز هستند.

معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با اشاره به کمک های مالی و ارائه ماشین آلات و قیر به دهیاری های کشور افزود: در سال گذشته سعی شد از طریق منابع مالی قابل توجه تر از گذشته، کمک حال دهیاران باشیم و خدمت رسانی مطلوب تری انجام دهیم.

وی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا جمعیت روستایی کشور در بخش تولید مشغول شوند و معاونت های استانداری ها و مدیران کل امور روستایی نیز بر شرایط مالی نظارت کنند.

وی گفت: نباید در بخشها و زمین های کشاورزی ،ساخت و سازی صورت بگیرد و این تخلف است و دهیار ها مجری طرحهای هادی در روستاهها هستند وبا متخلفان به حریم ها، برخورد قانونی کرده و تخلفات را گزارش کنند.

خندان دل در پایان با اشاره به طبیعت سرسبز استان گلستان گفت: گلستان میراث طبیعی و تاریخی است، با متخلفان و متجاوزان به عرصه های جنگلی و طبیعی و غیره برخورد قانونی می کنیم، همچنین نمی گذاریم جذابیت های آن کاهش یابد و به روستاها خسارتی وارد شود.

کد مطلب 2940915

