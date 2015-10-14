به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان دل، ظهر چهارشنبه، در چهاردهمین گردهمایی دهیاران سراسر استان، در اردوگاه صالحین شیرآباد خان ببین اظهار کرد: مدیریت و توسعه روستاهای کشور باید به صورت نظام مند و قانونمند در اختیار دهیاران و روستاییان قرار گیرد.

خندان دل گفت: حس واقعی توسعه درون زا باید برای مردم قابل لمس باشد. توسعه با مشارکت مردم روستا حاصل شده و روستائیان باید در تصمیمات مشارکت داشته باشند.

وی تصریح کرد: تقویت امیدواری در بین مردم و حضور مستمر آنها در تصمیم‌گیری ها در گرو تصمیمات دهیاران است و می طلبد که دهیاران آموزش های لازم را ببینند، تا خوب آنها را انتقال دهند و از این رو دهیاران شخصیت ساز هستند.

معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با اشاره به کمک های مالی و ارائه ماشین آلات و قیر به دهیاری های کشور افزود: در سال گذشته سعی شد از طریق منابع مالی قابل توجه تر از گذشته، کمک حال دهیاران باشیم و خدمت رسانی مطلوب تری انجام دهیم.

وی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا جمعیت روستایی کشور در بخش تولید مشغول شوند و معاونت های استانداری ها و مدیران کل امور روستایی نیز بر شرایط مالی نظارت کنند.

وی گفت: نباید در بخشها و زمین های کشاورزی ،ساخت و سازی صورت بگیرد و این تخلف است و دهیار ها مجری طرحهای هادی در روستاهها هستند وبا متخلفان به حریم ها، برخورد قانونی کرده و تخلفات را گزارش کنند.

خندان دل در پایان با اشاره به طبیعت سرسبز استان گلستان گفت: گلستان میراث طبیعی و تاریخی است، با متخلفان و متجاوزان به عرصه های جنگلی و طبیعی و غیره برخورد قانونی می کنیم، همچنین نمی گذاریم جذابیت های آن کاهش یابد و به روستاها خسارتی وارد شود.