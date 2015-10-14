به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اسدی ظهر امروز چهارشنبه در همایش «نقش آبزی‌پروری در اقتصاد مقاومتی» که در سالن آمفی‌تئاتر جهاد کشاورزی خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: آبزی‌پروری و پرورش ماهی در خوزستان نسبت به فعالیت در حوزه کشاورزی مزیت‌های بیشتری دارد.

وی افزود: بر اساس آمار موجود در سال گذشته به ازای صادرات ۳۸ هزار تن ماهی از استان ۱۵۰ میلیون دلار ارز به کشور و در واقع خوزستان تزریق شد. این‌چنین ارزآوری‌هایی قطعاً باعث اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان و به‌تبع آن کشور خواهد شد.

رئیس نظام صنفی کشاورزان خوزستان تصریح کرد: از فروش ۳۸ هزار تن شلتوک از ۱۰ هزار هکتار زمین حتی ۱۰ میلیون دلار نیز به دست نیامد، بنابراین آبزی‌پروری ۱۵ برابر کشت شلتوک و برنج در خوزستان تولید ثروت می‌کند.

اسدی بیان کرد: برای اشتغال‌زایی استان و خروج از رکود باید به تولید ثروت بیشتری برسیم ولی متأسفانه شاهد رفتارهای تنگ‌نظرانه وزارت نیرو در مقابل پرورش‌دهندگان ماهی هستیم. با این رفتارها باید به‌زودی شاهد بسته شدن پرونده حوضچه‌های ماهی در خوزستان باشیم.

وی یادآور شد: تبعیض‌هایی که در سیاست‌های وزارت نیرو نسبت به خوزستان وجود دارد باعث جوسازی‌های روانی بر علیه بخش آبزی‌پروری در استان شده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزان خوزستان تأکید کرد: متأسفانه وزارت نیرو بی‌محابا منافع استان خوزستان را زیر پا می‌گذارد.

اسدی عنوان کرد: نظام صنفی کشاورزان خوزستان در وزارت نیرو برای کسب منافع آبی خوزستان در همه بخش‌ها به‌ویژه شیلات، کشاورزی و بازرگانی تا آخر مبارزه خواهد کرد تا بلکه این استان به حقوق خود برسد.

وی اظهار کرد: متأسفانه ترکیب غذایی در کشور نامناسب است. به‌عنوان نمونه مصرف آبزیان در کشورهای پیشرفته جزو ترکیب غذایی و سرانه مصرف آنها قرار گرفته ولی در ایران استفاده از هیدروکربن‌ها، غلات و برنج غالب شده و مصرف ماهی و میگو خیلی کمتر از موارد نامبرده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزان خوزستان تصریح کرد: مردم کشور این شایستگی را دارند تا با بهترین غذاها تغذیه شوند بنابراین با تغییر سیاست باید در راستای تحقق این شایستگی گام‌های لازم و ضروری را برداشته و این مهم را محقق کرد.