زنجان زلزله با بزرگی بیش از ۷.۲ ریشتر را تجربه نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قدس ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران افزود: با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام‌شده روی گسل‌ها و همچنین بررسی‌های صورت گرفته از زلزله‌های استان زنجان پیش‌بینی می‌شود استان زنجان زلزله با بزرگی بیش از هفت و ۲ دهم را تجربه نخواهد کرد.

وی از فرمانداران و مسئولین مدیریت بحران استان خواست تا با بررسی گسل‌ها و محل‌هایی که انتظار به وقوع پیوستن زلزله در آنها بالاست، بحران‌های تهدیدکننده استان را شناخته و برای مقابله و مدیریت درست با بحران تمهیدات لازم را برنامه ریری کنند.

قدس افزود: در چند سال اخیر حدود ۵۰ زلزله نگاشت در سطح استان زنجان و استان گیلان به دلیل وجود گسل‌های مشترک در دو استان ثبت شده است.

دانشیار دانشگاه علوم پایه با تأکید بر لزوم آگاه‌سازی مردم در برخور‌د با زلزله افزود: باید از ساخت‌وساز در اطراف گسل‌ها و محل‌هایی همچون دره طارم جلوگیری گردد.

قدس با اشاره به اینکه ۱۴۰۰ شتاب نگار در سطح کشور وجود دارد افزود: پیش‌لرزه و پس لرزه های زلزله می‌تواند بسیار مخرب‌تر از زلزله اصلی باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خرابی زلزله‌ها در امتداد گسل‌ها اتفاق می‌افتد گفت: از ساخت ساز در اطراف گسل‌ها از ۲ کیلومتر و گاها تا ۲۵۰ باید جلوگیری شود.