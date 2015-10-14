دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در آمریکای لاتین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، روز پنجشنبه گذشته راهی پرو، شد.

نخست روز جمعه در جلسه افتتاحیه اجلاس سالانه ۲۰۱۵ بانک جهانی شرکت کرد، پایان سخنرانی رییس بانک جهانی و رییس صندوق بین المللی پول، با آغاز دیدار های فشرده طیب نیا در حاشیه این اجلاس مهم، همراه بود.

وزیر اقتصاد کشورمان پس از پایان مراسم افتتاحیه در جلسه ای با «جیم یونگ کیم» رئیس بانک جهانی، به بحث و گفت و گو پیرامون سیاست‌ها و اولویت‌های این نهاد معتبر بین المللی و زمینه های همکاری‌های جدید ایران و بانک جهانی پرداخت.

طیب نیا با رئیس صندوق بین المللی پول، «تارو آسو» معاون نخست وزیر و وزیر دارایی ژاپن و «جورج آزبورن» وزیر خزانه داری انگلستان دیدار و در مورد مسائل فیمابین گفتگو کرد.

برپایه این گزارش، دیدار با «لو جی وی» وزیر دارایی جمهوری خلق چین، «پیئر کارلو پادوئن» وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا و احمد محمدعلی رئیس بانک توسعه اسلامی از دیگر برنامه های وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در نخستین روز این اجلاس بود.

طیب نیا سپس در میزگرد خاورمیانه و شمال آفریقا با حضور رئیس بانک جهانی شرکت کرد. ملاقات با معاون «منا» و مدیر منطقه خاورمیانه بانک جهانی برنامه دیگر طیب نیا در لیما بود.

در این دیدار «مسعود احمد» معاون منا و مدیر منطقه خاورمیانه بانک جهانی همچون بسیاری از صاحب نظران بین المللی که طی این مدت با مقامات اقتصادی کشورمان دیدار داشته اند، تاکید کرد: مزایای ناشی از گشایش‌های ایجاد شده از محل رفع تحریم‌های بین الملی، از سال مالی آینده در اقتصاد ایران نمودار خواهد شد و این مزیت به صورتی است که می تواند رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال پیش رو در پی داشته باشد.

وی، مزایای دیگری از رفع تحریم‌ها از جمله کاهش هزینه های مالی فعالیت‌های تجاری و افزایش حداقل ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت ایران را بیان کرد که می تواند آثار مثبتی در اقتصاد ایران در سال پیش رو داشته باشند.



ملاقات و گفت و گو با معاون نخست وزیر کره جنوبی، با وزیر اقتصاد آلمان و شرکت در جلسه کمیته مشورتی صندوق بین المللی پول(IMFC)و کمیته توسعه بانک جهانی پایان بخش برنامه های رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در لیما بود.

طیب نیا پس از سه روز مذاکره و رایزنی های فشرده در راستای اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعال دولت یازدهم، لیما را به مقصد برازیلیا ترک کرد تا به عنوان رئیس کمیسیون مشترک دو کشور ضمن برگزاری نشست کمیسیون مشترک، دیدار و گفتگوهای سازنده ای با مقامات اقتصادی و سیاسی برزیل انجام دهد.

طیب نیا در جریان سفر به برزیل، با مقامات و وزرای کلیدی کابینه خانم «دیلماروسف»، از جمله «مائورو وییرا» وزیر روابط خارجی، «آرماندو مونتریو» وزیر توسعه، صنعت و تجارت خارجی و «الکساندرو تومبینی» رئیس کل بانک مرکزی برزیل دیدارهای فشرده و تعیین کننده ای داشت.