کرار نیامده از همراهی استقلال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال قبل از رویارویی با پدیده مشهد، عصر امروز بدون حضور خبرنگاران و تماشاگران در زمین شماره دو آزادی برگزار شد.

جاسم کرار که مدتها به دلیل مشکلات مالی در تمرین حضور نداشت و در عراق به سر می برد، پس از حضور در باشگاه و صحبت با نظری جویباری امروز در محل تمرین حاضر شد و پس از صحبت با پرویز مظلومی به جمع بازیکنان اضافه شد.

ملی پوشانی که روز گذشته مقابل ژاپن بازی کرده بودند، عصر امروز در تمرین حاضر شدند که امید ابراهیمی به همراه محسن کریمی مصدوم به طور انفرادی دور زمین دویده اما میثم مجیدی و خسرو حیدری با دیگر بازیکنان در تمرینات گروهی شرکت کردند.

سوژه امروز بازیکنان استقلال نتیجه تساوی تیم ملی مقابل ژاپن بود که آنها معتقد بودند در تیم ملی تنها تاکتیکی که وجود داشت، سانتر بود و هیچ کار گروهی مشخصی در مقابل ژاپن انجام نگرفت.

منصور پورحیدری در تمرین حاضر بود و در گوشه ای از زمین شاهد تمرینات بازیکنان استقلال بود.

با توجه به اینکه آبی پوشان ظهر فردا تهران را به مقصد مشهد ترک خواهند کرد، فردا در تهران تمرینی برگزار نخواهد شد و تنها عصر پنجشنبه بازیکنان در هتل عرق گیری خواهند کرد.

جاسم کرار که مدتها در تمرین غایب بوده همراه با تیم به مشهد نخواهد رفت و قرار است طبق برنامه ای که مربی بدنساز به او داده باید روزهای پنج شنبه و جمعه تمرینات انفرادی انجام دهد.

تیم فوتبال استقلال تهران، عصر روز جمعه از هفته هشتم لیگ پانزدهم در مشهد به مصاف پدیده این شهر خواهد رفت.