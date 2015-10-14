۳۰ هزار دانش آموز آذربایجان غربی از مناطق عملیاتی دیدن می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی راهیان نور بسیج دانش آموزی استان به اهمیت حضور دانش آموزان درمناطق جنگی و عملیاتی دفع مقدس اشاره کرد و افزود: جوانان ایران اسلامی پس از یک انقلاب بزرگ در سال ۵۷ حماسه ای عظیم در هشت سال جنگ تحمیلی خلق کردند که حضور در مناطق عملیاتی این دوران و لمس خاک مقدس این مناطق زیارتی ارزشمند محسوب می شود.

وی ادامه داد: انتقال مفاهیم دوران جنگ و فرهنگ خاص رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در زمان کنونی امری بسیار واجب و مهمی است که اردوهای راهیان نور و به خصوص مناطق عملیاتی داخل استان در این خصوص نقش مهمی را ایفا می کنددر این راستا پرداخت به این مهم که تأکید رهبر معظم انقلاب نیز است یک وظیفه عمومی به شمار می رود.

سردار خرم افزود: حضور مردم و به خصوص قشر جوان و دانش آموز در مناطق عملیاتی و مشاهده وضعیت این مناطق پس از گذشت چندین سال از جنگ تحمیلی می تواند جرقه ای در اذهان عمومی باشد که جوانان ایران اسلامی تا چه اندازه پیرو ولایت فقیه و همراه نظام هستند.

وی با تاکید بر انتقال فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خصوص نسل جوان اضافه کرد: امسال بیش از ۳۰ هزار نفر از دانش آموزان استان آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی داخل استانی در قالب کاروانهای یک روزه و دوروزه اعزام می شوند.

سردار خرم گفت: یادمان های شهدای شیمیایی و شهدای دارساوین و بلفت و دوپازا سردشت، یادمان شهید بروجردی نقده، شهید ناصر کاظمی و شهدای تمرچین پیرانشهر جزو یادمان های مهم آذربایجان غربی هستند که سالانه زائران کثیری از این یادمان ها بازدید می کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این جلسه به نقش غیرقابل انکار اردوهای راهیان نور در تربیت فرهنگی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: امروز نوبت ما است تا با حفظ آرمان‌های رزمندگان اسلام و انتقال آن به نسل امروز و آینده وظیفه خود را به درستی در قبال شهدا و رزمندگان اسلام ادا کنیم.

فریدون سید مصطفوی توجه به بعد معنوی و دینی جوانان را ضروری دانست و گفت: برگزاری اردوهای راهیان نور افکار دانش آموزان را برای فردا آماده می کند و موجب ایجاد معرفت در بین آن ها می شود.

وی افزود: اردوهای راهیان نور یک تکلیف نیست بلکه وظیفه ما در قبال آینده است لذا باید به محتوای این مهم بیش از سایر بخش ها توجه شود که دراین راستا راویان نقش بسزایی را ایفا خواهند کرد.