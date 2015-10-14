به گزارش خبرگزاری مهر ، پروزی مظلومی درباره شرایط تیمش پیش از دیدار با پدیده گفت: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و اکنون بسیار آماده، سرحال و با روحیه منتظر شروع دوباره لیگ هستیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: هر چند در این مدت بازیکنان ملی پوش امید و بزرگسال خود را در اختیار نداشته ایم و نتوانسته ایم تمرینات تاکتیکی مد نظرمان را انجام دهیم، اما باز هم با همه وجود دیگر بازیکنان در تمرینات شرکت کرده‌اند و توانستیم فرم مطلوب خود را حفظ کنیم.

وی درخصوص وضعیت بازیکنان ملی پوش این تیم تصریح کرد: حیدری ،ابراهیمی و مثیم مجیدی از امروز به ما اضافه شدند و امیدوارم روزبه چشمی که امشب به میدان می رود نیز با سلامت کامل به ایران بازگردد . ما هر چهار ملی پوش خود را به مشهد می بریم اما تا آخرین لحظه درباره استفاده از آنها تصمیم نخواهیم گرفت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال درباره حریف روز جمعه تیمش خاطرنشان کرد: پدیده تیم قدرتمند و کاربلدی است که مطمئنا بازی سختی در برابر آنها خواهیم داشت ، بازی آنها را آنالیز کرده ایم و به خوبی از قدرت آنها خبر داریم و برای این تیم احترام زیادی قائلیم اما می‌خواهیم به روند پیروزی‌های خارج از خانه خود ادامه دهیم .

پرویز مظلومی خاطرنشان کرد: برای ۳ امتیاز و حفظ و استحکام صدرنشینی به مشهد می‌رویم و با توجه به شرایط تیم در تمرینات به این موضوع بسیار امیدواریم. ما در برابر پدیده همه توانمان را برای برنده شدن به کار خواهیم گرفت و حفظ احترام به حریفمان اعلام می‌کنم در این بازی تنها به ۳ امتیاز فکر می‌کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال پدیده مشهد و استقلال تهران در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۵ روز جمعه در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار خواهد شد.