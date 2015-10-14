آبه:چین نگاهش به آینده روابط با ژاپن باشد/ گذشته را فراموش کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن امروز در سخنانی از چین خواست تا به جای تأکید بر عذرخواهی توکیو از جنایات جنگ جهانی دوم، بر همکاری آینده میان دو کشور تمرکز کند.

آبه در دیدار با مشاور دولت چین در «توکیو» پایتخت ژاپن گفت: دو کشور چین و ژاپن باید به جای تمرکز بر رخدادهای تلخ گذشته، بر چشم انداز همکاری های دو جانبه تمرکز داشته و در این راستا تلاش کنند.

وی در ادامه از تصمیم چین به تحویل مدارک و اسناد تاریخی دال بر قتل عام «نانجینگ» برای ثبت در سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) ابراز تأسف کرد.

هفته گذشته، یونسکو مجموعه ای از اسناد چین با موضوعاتی از قبیل «تجاوز جنسی در نانجینگ» را یک سال پس از اینکه این مدارک به این نهاد بین المللی تحویل داده شده بود، به ثبت رساند.

کشتار نانجینگ یا تجاوز نانجینگ به دورهٔ شش هفته‌ای پس از ۱۳ دسامبر ۱۹۳۷ و اشغال شهر نانجینگ، پایتخت پیشین چین، توسط ژاپنی ها اطلاق می‌شود. چین می گوید، در این دوره سربازان ارتش سلطنتی ژاپن صدها هزار نفر از اهالی شهر را کشته و هزاران زن را مورد تجاوز قرار دادند.

تا کنون این دو کشور نتوانسته اند به مناقشات خود در اینباره پایان دهند.