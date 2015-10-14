کاهش ۲۱ سانتی متری سطح تراز دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث دانشجو بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور در ارومیه با بیان اینکه تراز دریاچه ارومیه در شهریورماه امسال به رقم ۱۲۷۰.۱۶ رسید اظهارداشت: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۱ سانتی‌متر کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این استان شامل سه حوضه آبریز ارس، دریاچه ارومیه و زاب است که سهم هرکدام به ترتیب ۲۸ درصد، ۶۵ درصد و هفت درصد است افزود: در سال آبی گذشته که در پایان شهریور ماه به پایان رسید، به صورت میانگین ۳۹۸.۹ میلی متر در آذربایجان غربی بارش داشتیم که سهم حوضه دریاچه ارومیه ۳۸۶.۴ میلیمتر بود.

دانشجو اضافه کرد: این میزان بارش در آذربایجان غربی ۹۸.۶ میلیمتر و در حوضه دریاچه ارومیه ۹۹.۷ میلیمتر بیشتر از سال آبی پیش از آن بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی یاد آور شد: میزان بارش اتفاق افتاده در سال آبی ۹۳-۹۴ در مقایسه با متوسط طولانی مدت نیز حدود ۳۰ میلیمتر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و حدود ۴۵ میلیمتر در کل استان بیشتر بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: هم اکنون ۱۲ سد در این استان در دست بهره برداری است که میزان آب قابل تنظیم آنها دو میلیارد و ۷۱ میلیون متر مکعب است.

در ادامه این نشست که تا فردا در ارومیه ادامه دارد، مدیران عامل آب منطقه ای کشور در خصوص آخرین وضعیت آبی استان های خود و اقدامات انجام شده گزارش می دهند.

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی کشور است که در بین استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی قرار دارد.

این دریاچه پنج هزار کیلومتر مساحت را شامل می شود که البته هم اکنون بخش عظیمی از پهنه آبی آن خشک شده و کمتر از یک میلیارد متر مکعب از آب آن باقی مانده است.

آب موجود در دریاچه ارومیه در بالاترین سطح حدود ۳۳ میلیارد متر مکعب بود و تراز اکولوژیک آن حدود ۱۴ میلیارد متر مکعب برآورد می شود.

با خشک شدن دریاچه ارومیه، یکی از مهمترین پدیده هایی که علاوه بر استان های ساحلی دریاچه، دیگر استان های شمالی و شمال غربی را نیز تهدید می کند، پدیده ریزگردهای نمکی است.