ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در کنار تقویت دیپلماسی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی و تعامل بین مسئولان پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی استان مرکزی در آستانه فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل در کشور سابقه دیرینه دارد و معماری برخی از شهرهای کشور گویای این ادعا است، افزود: کشورهای پیشرفته به موضوع پدافند غیرعامل و تقویت آن و سرمایه گذاری در این خصوص توجه خاص دارند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با اهمیت پدافند غیرعامل اظهار داشت: نا امید کردن دشمن، قوی شدن خودمان و تقویت اقتصاد مقاومتی و دست یابی به علم و تکنولوژی روز و داشتن روحیه جهادی و انقلابی از مبانی و زیرساخت های پدافند غیرعامل است.

حیدری با بیان اینکه پدافند غیرعامل به معنی دفاع هوشیارانه و غیرمسلحانه است، افزود: هفته پدافند غیرعامل با شعار «پدافند غیرعامل، مصون سازی کشور با همدلی و هم زبانی دولت و ملت» از چهارم تا دهم آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

وی افزود: جهت تحقق فرامین و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا و نظر به تاکیدات ایشان مبنی بر اهمیت پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات خارجی امسال اقدام بسیجی گونه برای این کار شکل گرفته است.

حیدری ادامه داد: همچنین استفاده از توانمندی ها و ظرفیت دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور و نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل به منظور مصونیت بخشی، پایدارسازی و ایمن سازی زیرساخت های حیاتی حساس و مهم کشور هفته بزرگداشت پدافند غیرعامل در تقویم رسمی کشور گنجانده شده است.

معاون پدافند غبرعامل کشور با اشاره به روز شمار هفته پدافند غیرعامل گفت: تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیرعامل، معرفی ضرورت ها و کارکردها و فعالیت های پدافند غیرعامل در سطح جامعه و گفتمان سازی و فرهنگ سازی پدافند غیرعامل از جمله عناوین روزهای هفته پدافند غیرعامل است.

وی ایجاد تحرک و انگیزه در سازمان های اجرایی کشور و تکریم از عملکرد آنها در مورد پدافند غیرعامل، ترویج و توسعه مفاهیم پدافند غیرعامل با شیوه های نوین فرهنگی و هنری و زمینه سازی برای افزایش همکاری و مشارکت مردم و مسئولین در تحقق اهداف پدافند را از دیگر اهداف مورد نظر این سازمان عنوان کرد.

معاون پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان ساخت: استان مرکزی به خاطر برخورداری از موقعیت استراتژیک در راهبردهای پدافند غیرعامل اهمیت بسیاری دارد و با وجود زیرساخت های حیاتی شامل پتروشیمی، تاسیسات هسته ای و سایر مراکز مهم باید در زمینه پدافند غیرعامل به شایستگی عمل کند که خوشبختانه تاکنون نیز عملکرد شایسته و مناسبی داشته است.

شکرالله حسن بیگی، معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: چند سالی است دشمنان شیوه های خود را در منطقه تغییر داده و تهدیدات اقتصادی را به راه انداخته اند تا از این روش بتوانند به جمهوری اسلامی لطمه وارد کنند و از سوی دیگر تهدیدات امنیتی و جنگ سایبری را علیه ایران در برنامه هایشان گنجانده اند.

وی افزود: تا زمانی که نظام جمهور اسلامی ایران حامی مستضعفان جهان است با دشمنان روبرو هستیم و بر همین اساس باید در مقابل تحریکات دشمنان آماده باشیم و باید بدانیم دشمنان از هر شیوه ای که موفق نشوند، روش دیگری را برای دشمنی با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می کنند.